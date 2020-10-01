ABD'de boğulan adamın cesedi 450 metre derinlikten çıkarıldı
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ABD'de boğulan adamın cesedi 450 metre derinlikten çıkarıldı

01.10.2020 20:55 | Son Güncelleme: 01.10.2020 20:59
ABD'de boğulan adamın cesedi 450 metre derinlikten çıkarıldı

ABD'de gölde kaybolan adamın cesedi 450 metre derinlikten çıkarıldı.

ABD'de gölde kaybolan adamın cesedi 450 metre derinlikten çıkarıldı.

ABD'de Tahoe Gölü'nde kaybolan 29 yaşındaki New Jersey'li Ryan Normoyle'nin cesedi gölün 457 metre derinlikte bulundu. Normoyle, Ağustos ayında Kaliforniya'ya yaptığı üç haftalık bir tatil sırasında Tahoe Gölü'nü ziyaret etti ve gölde gezmek için iki saatliğine tekne kiraladı.  Normoyle'den haber alınamayınca yetkililer kendisine ulaşmak için telefonundan toplanan GPS koordinatlarını kullandı. Normoyle'nin gölün dibinde bulunan cesedi ailesine teslim edildi.


ABD'de boğulan adamın cesedi 450 metre derinlikten çıkarıldı
ABD'de boğulan adamın cesedi 450 metre derinlikten çıkarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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