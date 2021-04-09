ABD'de, Amazon'un Alabama'daki işçileri arasında yapılan sendika oylamasından yüksek oranda "hayır" çıktı
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ABD'de, Amazon'un Alabama'daki işçileri arasında yapılan sendika oylamasından yüksek oranda "hayır" çıktı

Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
ABD'de, Amazon'un Alabama'daki işçileri arasında yapılan sendika oylamasından yüksek oranda 'hayır' çıktı

NEW ABD'de, internet satış devi ve teknoloji firması Amazon'un Alabama'daki depo çalışanları arasında yapılan sendikalaştırma çabaları sonuçsuz kalırken, oylamaya katılanların iki katından fazlası sendikaya "hayır" dedi.

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NEW ABD'de, internet satış devi ve teknoloji firması Amazon'un Alabama'daki depo çalışanları arasında yapılan sendikalaştırma çabaları sonuçsuz kalırken, oylamaya katılanların iki katından fazlası sendikaya "hayır" dedi.

Amazon'un en büyük depolarından olan Alabama'daki Bessemer tesislerinde aylardır süren sendikalaşma mücadelesinde, Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu rakamlarına göre, 1798 ret oyuna karşı sadece 738 evet oyu kullanıldı.

Sendika kurulması için salt çoğunluk gerekiyordu.

Depolarındaki 800 bine yakın çalışanıyla ABD'de en çok işçi çalıştıran firmalar arasında giren Amazon'un hisseleri, oylama sonuçlarının ardından yüzde 1,7 artış gösterdi.

ABD basınında yer alan yorumlarda, oylamada sendikalaşma yönünde karar çıkmış olması durumunda, kararın Amazon'un ülke çapındaki diğer depo çalışanlarına örnek olacağı, fakat bu fırsatın bir süreliğine kaçırıldığı kaydedildi.

Şubat sonlarına doğru Amazon deposundaki sendika mücadelesi ABD Başkanı Joe Biden'ın da dikkatini çekmiş, Başkan, Alabama'daki işçilerin sendika seçimlerinde işverenlerin baskısı olmadan karar verebilmeleri gerektiği yönünde açıklamada bulunmuş, fakat Amazon'un adını dile getirmemişti.

Senatör Bernie Sanders da sendikalaşmayı destekleyen bir işçiyi geçen ay Senato Bütçe Komitesi önünde konuşması için davet etmiş ve ardından işçilerin sendikal haklarını desteklemek için Amazon'un Bessemer deposunu ziyaret etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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