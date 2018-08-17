ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye ve Papaz Brunson Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, "Kanımca Türkiye oldukça kötü hareket ediyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washinton'da yaptığı basın açıklamasında Rahip Brunson meselesi ve Türkiye hakkında değerlendirmede bulundu. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin uzun zamandır iyi olmadığını ifade eden Trump, "Türkiye uzun zamandır problem çıkarıyor. Onlar arkadaşça davranmıyorlar. Neler olacağını göreceğiz. Onlar mükemmel bir Hristiyan'ı alıkoymuş durumdalar" diye konuştu.

Türkiye'nin papaz Andrew Brunson'u casuslukla suçladığını belirten Trump, bunun kesinlikle yanlış olduğunu onun yalnızca bir din adamı olduğunu iddia etti. Brunson'un çok önceden ABD'ye geri verilmesi gerektiğini belirten Trump, "Kanımca Türkiye oldukça kötü hareket ediyor. Onlar insanlarımızı alıkoyarken biz oturup beklemeyeceğiz. Neler olacağını göreceksiniz" şeklinde konuştu. - WASHINGTON