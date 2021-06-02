ABD, 3 Bulgaristan vatandaşını ve 64 şirketi kara listeye aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD, 3 Bulgaristan vatandaşını ve 64 şirketi kara listeye aldı

ABD, 3 Bulgaristan vatandaşını ve 64 şirketi kara listeye aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD Hazine Bakanlığı, ABD'nin yolsuzluk nedeniyle 64 şirketi ve aralarında bir oligarşi yöneticisinin (oligark) de yer aldığı toplam 3 Bulgaristan vatandaşını kara listeye aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, ABD'nin yolsuzluk nedeniyle 64 şirketi ve aralarında bir oligarşi yöneticisinin (oligark) de yer aldığı toplam 3 Bulgaristan vatandaşını kara listeye aldı.

ABD'den, yolsuzlukla mücadele kapsamında yeni yaptırımlar geldi. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin 64 şirketi ve aralarında bir oligarşi yöneticisinin (oligark) de yer aldığı 3 Bulgaristan vatandaşını, yolsuzluk nedeniyle kara listeye aldığı kaydedildi. Kararın, yolsuzluğa karşı bugüne kadarki en büyük eylem olduğunu belirten Bakanlık, 64 yaşındaki işadamı ve oligark Vassil Krumov Bozhkov'u Rus liderlerin Bulgaristan hükümetini etkilemek için bir kanal oluşturmayı planlamakla suçlayarak yaptırım uyguladığını ifade etti. Diğer yaptırım uygulanan kişilerin ise, Bulgaristan Parlamentosunun eski üyesi Delyan Peevski ve Ilko Dimitrov Zhelyazkov olduğunu belirten Bakanlık, yaptırım uygulanan bu 3 kişinin sahip olduğu veya yönettiği 64 şirkete de yaptırım uygulandığını kaydetti. Yaptırımlar kapsamında kara listeye alınan kişilerin ve şirketlerin, ABD finansal sistemine erişmesini engellendiği ve ABD varlıklarının dondurulduğu belirtildi.

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yolsuzluğa karıştıkları iddiasıyla eski Bulgar yetkilileri Alexander Manolev, Petar Haralampiev, Krasimir Tomov'un yanı sıra Peevski ve Zhelyazkov'u ve ailelerinin ABD'ye girmesini engellediği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, "ABD, çalışmaları reformları ileriye taşıyan tüm Bulgarların yanındadır ve Bakanlık, bölgedeki ve dünyadaki yozlaşmış aktörlere karşı hesap verebilirliği teşvik etmek adına yetkililerini kullanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'ın geçici Başbakanı Stefan Yanev yaptığı açıklamada, Bulgaristan'daki yolsuzlukla etkin bir şekilde mücadele çabalarının bir parçası olan hareket hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Victoria Nuland tarafından telefonla bilgilendirildiğini ifade etti. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Ortaklarımız ve müttefiklerimizle ilişkilerimizde, yolsuzluğun her türüyle mücadelenin koşulsuz ilkeli ve pratik önceliğimiz olması gerektiğine dair inancımızı açıkça paylaştık" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'den İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerine yönelik tepki
Türkiye'den İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerine yönelik tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (3)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD'li yatırımcılarla) Karşılıklı dayanışmaya dayalı bir görüşme oldu.
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'li yatırımcılarla) Karşılıklı dayanışmaya dayalı bir görüşme oldu.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikos Dendias Mustafa Şentop Hasan Polatkan Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Beren Saat Seda Sayan Demet Özdemir
Spor Ali Koç Fatih Terim Okay Yokuşlu Ergin Ataman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD, 3 Bulgaristan vatandaşını ve 64 şirketi kara listeye aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 22:00:46. #1.14#

title