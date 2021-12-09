Abana'daki yangında evde hasar oluştu
AA / Semih Yüksel - Haberler | Güncel
Kastamonu'nun Abana ilçesinde bir binada çıkan yangında evde hasar meydana geldi.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Abana ilçesinde bir binada çıkan yangında evde hasar meydana geldi.
Karayolları mevkisindeki 5 katlı Çerkezoğlu Apartmanı'nın 4. katında kimsenin bulunmadığı dairede yangın çıktığını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Yangın, müdahale eden itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında evde hasar oluştu.
AA / Semih Yüksel - Son Dakika Haberleri
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