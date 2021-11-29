AB, yeşil hidrojeni rekabetçi görüyor

Avrupa Birliği (AB), artan doğal gaz fiyatları sonucunda yenilenebilir enerjiyle üretilen yeşil hidrojenin alternatiflerinden daha ucuz olabileceğini bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Hidrojen Haftası programının açılışında konuştu.

Temiz hidrojenin gelecekte iklim dostu bir ekonomiye dönüşümde merkezi rol oynayacağını belirten von der Leyen, bu yıl dünya çapında açıklanan temiz hidrojen projelerinin yarıdan fazlasının Avrupa'da olduğunu ifade etti.

Von der Leyen, temiz hidrojenin şimdiden ekonomilerin karbonsuzlaşmasına katkı sağladığına işaret ederek, "Temiz hidrojen ekonomik açıdan rekabetçi olmaya başlıyor. Doğal gaz fiyatlarında gördüğümüz mevcut artış nedeniyle günümüzde yeşil hidrojen gri hidrojenden bile daha ucuz olabilir." diye konuştu.

AB'nin 2030 yılına kadar yeşil hidrojen üretiminin kilogram maliyetini 1,8 avronun altına indirmeyi hedeflediğini söyleyen von der Leyen, bu nedenle temiz hidrojen üretimini artırmak ve kullanımını genişletmek istediklerini vurguladı.

Von der Leyen, günümüzde temiz teknolojilerinin hızla gerçekleştiğine dikkati çekerek, hidrojen yakıtlı ilk uçakların gelecek 10 yılda kullanımda olabileceğini anlattı.

Temiz hidrojenin gelecek neslin enerjisi olduğunu vurgulayan von der Leyen, 2050 yılında iklim nötr olma hedefini yakalamak için yeşil dönüşüme hız verilmesinin önemine işaret etti.

Hidrojen enerjisi hakkında

Hidrojen enerjisi, doğada bileşikler halinde bulunan hidrojenin dönüştürülmesiyle elde edilen enerji kaynağı olarak tanımlanıyor.

Son dönemlerde hidrojen, karbonsuzlaşma hedeflerini gerçekleştirmek için kullanılacak enerji alternatiflerinden biri olarak görülüyor.

Hidrojen enerjisi farklı renklerle temsil edilen bir üretim sürecine sahip durumda bulunuyor.

Fosil yakıtlarla üretilen gri hidrojen, yenilenebilir enerji ile elde edilen ise yeşil hidrojen olarak sınıflandırılıyor.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri

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