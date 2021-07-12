AB, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya 2014'ten beri uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya 2014'ten beri uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

AB Konseyi'nin Rusya'ya yaptırımları 31 Ocak 2022'ye kadar uzatmayı kararlaştırdığı bildirildi.

Konsey'den yapılan açıklamada, uzatma kararının 24-25 Haziran'daki AB Liderler Zirvesi'nde Minsk anlaşmalarının uygulanmasına yönelik son değerlendirme neticesinde alındığı belirtildi.

Rusya, 18 Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı şekilde ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. AB, Rusya'ya ekonomik yaptırım kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı.

Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi ülkeler, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı hassas teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

Yaptırımlar, her 6 ayda bir uzatılıyor. Mevcut yaptırımların süresi 31 Temmuz 2021'de son buluyordu.

AB'nin ekonomik yaptırımlar dışında Rusya'ya yönelik diplomatik tedbirler ile kişileri hedef alan seyahat yasağı ve varlıkların dondurulması gibi bireysel yaptırımları da bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam