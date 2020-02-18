AB 'Karadeniz'de Pedal Çevirelim' projesine destek verecek

18.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:05

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Avrupa Birliği'nin (AB) 'Karadeniz'de Pedal Çevirelim' projesine destek vereceğini açıkladı.



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın bisiklet kültürüne yeni bir soluk kazandıracak projenin müjdesini paylaştı. Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı kapsamında 'Karadeniz'de Pedal Çevirelim' projesinin Avrupa Birliği tarafından destek almaya hak kazandığını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, Sakarya'nın Karadeniz kıyılarında pedal çevireceğini dile getirerek, bisiklet dostu Sakarya için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Avrupa Birliği tarafından destek almaya hak kazanan çalışmanın detaylarını da ilk kez paylaşan Başkan Ekrem Yüce, "Karadeniz Sınır Ötesi İş Birliği programına sunulan 'Karadeniz'de Pedal Çevirelim Projesi' destek almaya hak kazandı. 893 bin 500 Euro bütçeye sahip proje kapsamında bisiklet rotaları çıkararak, haritalandırmasını yapacağız. İşletmelere 'Pedal Dostu İşletme' eğitimleri sunacağız. Kadınlara sunulacak girişimcilik eğitimleri ile şehrimize özel hediyelik eşya üretimi yapılacak. Paydaşlarımızla birlikte turizm platformu oluşturacağız ve bisiklet festivalinin yanı sıra turizm festivali düzenleyeceğiz. Proje ortağımız SUBÜ olacak. Projede diğer ortaklarımız ise Ukrayna, Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan olarak yer alıyor" dedi.



Başkan Ekrem Yüce, Avrupa Birliği destekli projenin Sakarya'da bisiklet kültürüne yeni bir boyut katacağını ifade ederek, "Şehrimizi hizmetlerle buluşturmak için tüm kaynakları aktif olarak kullanacağımızı, Avrupa'nın ve farklı fonlar ile hibe desteği almak için girişimlerimizin olacağını ifade etmiştik. Çok şükür bisiklette çok özel bir proje için destek almaya hak kazandık. Bilindiği üzere Dünya Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Sakaryamız, Bisiklet Dostu Şehir adayı olarak gösterildi. İnşallah yeni proje şehrimizin bu iddiasını da güçlendirecek. Bir tarafta Karadeniz'in eşsiz maviliği, diğer tarafta yeşilin tüm tonlarının yer aldığı Karadeniz kıyılarında pedal çevirecek, bisiklet turizminde Sakaryamız markalaşacaktır" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA