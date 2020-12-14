AB'den İngiltere'ye "kurallarımıza göre oyna" mesajı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AB'den İngiltere'ye "kurallarımıza göre oyna" mesajı

14.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:04
AB'den İngiltere'ye

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "İngiltere, AB pazarına kesintisiz bir erişim istiyorsa oyunu bizim kurallarımıza göre oynamalı." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "İngiltere, AB pazarına kesintisiz bir erişim istiyorsa oyunu bizim kurallarımıza göre oynamalı." dedi.

Von der Leyen, video konferans yöntemiyle katıldığı Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) kuruluşunun 60. yıl dönümü etkinliğinde değerlendirmelerde bulundu.

AB'nin İngiltere'ye uygulamakta olduğu geçiş sürecinin bitmek üzere olduğunu hatırlatan Von der Leyen, şunları kaydetti:

"Burada, eski dostlarla yeni bir başlangıçtan bahsediyoruz. İngiltere, 1 Ocak'tan itibaren, yani 3 hafta içinde AB açsından bir 3'üncü ülke olacak.

İngiltere, AB pazarına kesintisiz bir erişim istiyorsa oyunu bizim kurallarımıza göre oynamalı. Şirketlerimiz açısından adil olan budur. Diğer seçeneğin de bir maliyeti var. Bu maliyet, sınır ve gümrük uygulamasıdır. Şu anda bunu çözmeye çalışıyoruz."

Rekabetin sadece başlangıçta değil, bütün süreçte eşit şartlar altında gerçekleşmesini istediklerini ifade eden Von der leyen, ticaret anlaşmasının yapısının iyi ancak detayların çok önemli olduğunu vurguladı.

"Anlaşmanın anahtarı, adil rekabet ve balıkçılarımız için sürdürülebilir bir çözüm sağlamak"

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha önce hiç ticaret, enerji, balıkçılık, ulaşım, polis ve adli iş birliği gibi alanları içeren kapsamlı bir anlaşma bu kadar kısa sürede müzakere edilmemişti." ifadesini kullandı.

AB ve İngiltere arasında 1 Ocak'a kadar bir anlaşma sağlamak için gelecek birkaç günün çok önemli olduğuna işaret eden Barnier, "Anlaşmanın anahtarı, adil rekabet ve balıkçılarımız için sürdürülebilir bir çözüm sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AB ve İngiltere, dün, daha önce belirlenen süre dolmasına rağmen karşılıklı olarak ekiplerine müzakereleri sürdürme talimatı vermişti.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi sorunlu konular yer alıyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak. Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

İlgili Haberler

İngiltere ve AB arasındaki görüş ayrılıkları giderilemedi
İngiltere ve AB arasındaki görüş ayrılıkları giderilemedi
Tarımda siparişe göre üretim dönemi
Tarımda siparişe göre üretim dönemi
Yunanistan'ın talepleri kabul görmedi! AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı
Yunanistan'ın talepleri kabul görmedi! AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Cem Yılmaz Serdar Ortaç
Spor Neymar Falcao Samatta Kylian Mbappe Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler İzmir Erkek Adana Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB'den İngiltere'ye "kurallarımıza göre oyna" mesajı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 15:19:40. #1.14#
title