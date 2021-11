AB Bilgi Merkezi iklim değişikliğine dikkat çekti

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Odası çatısı altında 1996 yılında kurulan ve Türkiye'nin ilk AB Bilgi Merkezi olan Gaziantep AB Bilgi Merkezi, "AB-Türkiye Gençlik İklim Forumu" ile ses getiren farkındalık çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun desteği ile gerçekleştirilen foruma 170 üniversite öğrencisi katılım sağlayarak 4 alanda atölye çalışmaları yaptı ve iklim değişikliğine karşı çözüm odaklı öneriler üretti.

Prof. Dr. Nezih Orhon ve ünlü Meteorolog Bünyamin Sürmeli'nin konuşmacı olarak katıldığı ve yoğun ilgiye sahne olan forumun devamında birbirinden değerli akademisyenlerin moderatörlüğünde tematik iklim atölyeleri gerçekleştirildi.

27 Kasım Cumartesi günü, Gaziantep Ticaret Odasında gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan GTO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Bozgeyik, iklim değişikliğinin getirdiği risklerin Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na kadar dünyadaki tüm canlıları etkilediğini ve toplumlar üzerinde giderek artan bir etkiye sahip olduğunu vurguladı.

"İnsanın gideceği bir başka dünya yok"

İnsanların yaşadıkları dünya haricinde başka dünyalarının olmadığını bu nedenle dünyanın yaşanabilir kalması için çalışmalarının gerektiğini söyleyen Bozgeyik, "Ne bizim, ne de kutuplarda yaşayan bir insanın gideceği bir başka dünya yok. 'Burada artık yaşanmaz, hadi diğer gezegene taşınalım' diyecek lüksümüz yok. Aslında bugün burada siz gençlerle bu forumu yapıyor olmamızın da en büyük nedeni bu. Başka bir gezegene gitsek orayı da kirletecek potansiyele sahip toplumumuzda farkındalık oluşturmak. Siz pırıl pırıl genç beyinlerle yaşadığımız habitatı korumanın, güzelleştirmenin yollarını bulmak. Çünkü siz gençler, geleceğin karar vericileri, sanayicileri, bilim insanları, her şeyden öte geleceğin anne-babaları olacaksanız" dedi.

"Bu krizle mücadele etmek için elimizden geleni yapmakla yükümlüyüz"

Son dönemlerde sıkça duyulan iklim değişikliği, karbon salınımı, kuraklık, yeşil mutabakat gibi kavramların ne anlama geldiği ve hayatımızı nasıl etkilediğini daha net anlayabilmek adına bu forumu düzenlediklerini aktaran Mustafa Bozgeyik, "Bu krizle mücadele etmek için hepimiz bireysel olarak elimizden geleni yapmakla yükümlüyüz. Bugün boşa akıttığımız her damlaya, bundan 20 yıl sonra siz gençler daha çok ihtiyaç duyacaksınız. Kullandığımız her eşyanın, yediğimiz her lokmanın bir enerji ve su tüketimi var. Bilinçsizce tükettiğimiz, harcadığımız her şey gelecekte kıtlığa sebep olacak" ifadelerini kullandı.

"Değişmek zorundayız"

İklim değişikliğine karşı değişmek zorunda olduklarını dile getiren Mustafa Bozgeyik, "Elbette bireysel yükümlülük yanında küresel dayanışmaya da ihtiyacımız var. Avrupa Birliği, Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak için Türkiye dahil tüm ortaklarla birlikte çalışıyor. Özellikle üretim ve ticaret bacağını etkileyen 'Yeşil Mutabakat' noktasında bizim gibi kurumların atması gereken adımlar var. Ki biz Gaziantep Ticaret Odası olarak Gaziantep gibi bir sanayi ve ihracat kentinin Yeşil Mutabakata uyumunu kolaylaştıracak çalışmalara başladık. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun katkılarıyla, Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep AB Bilgi Merkezi olarak bireylerin iklim değişikliğine ilişkin farkındalığını artırmak için birçok kampanya yürütüyor ve etkinlikler düzenliyoruz. AB - Türkiye Gençlik İklim Forumu da bunlardan biri. Bugün bizlerle birlikte olan büyük etkinliğimize büyük değer katan akademisyenlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Evet, gençler iklim değişikliğine karşı değişmek zorundayız" diye konuştu.

Prof. Dr. Nezih Orhon'un "İklim ile Yüzleşmek", Meteorolog Bünyamin Sürmeli'nin ise "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Yaşam" adlı sunumlarını gerçekleştirdiği forumun devamında eş zamanlı iklim atölyeleri düzenlendi. - GAZİANTEP