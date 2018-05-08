AB Bakanı Çelik, Alman Bakan Roth ile Bir Araya Geldi

AB Bakanı Çelik ve Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Roth'un görüşmesinde, iki ülke ilişkilerindeki son gelişmeler, Türkiye-AB ilişkileri, vize serbestisi, başta Suriye ve Zeytin Dalı Harekatı olmak üzere bölgesel konular ve Avrupa'daki genel siyasi durum ele alındı.