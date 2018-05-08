AB Bakanı Çelik, Alman Bakan Roth ile Bir Araya Geldi
AB Bakanı Çelik ve Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Roth'un görüşmesinde, iki ülke ilişkilerindeki son gelişmeler, Türkiye-AB ilişkileri, vize serbestisi, başta Suriye ve Zeytin Dalı Harekatı olmak üzere bölgesel konular ve Avrupa'daki genel siyasi durum ele alındı.
AB Bakanı Çelik ve Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Roth'un görüşmesinde, iki ülke ilişkilerindeki son gelişmeler, Türkiye-AB ilişkileri, vize serbestisi, başta Suriye ve Zeytin Dalı Harekatı olmak üzere bölgesel konular ve Avrupa'daki genel siyasi durum ele alındı.
Kaynak: Dunya.com