AB: ABD yönetiminin Biden'a barışçıl devrinin sağlanacağına inanıyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AB: ABD yönetiminin Biden'a barışçıl devrinin sağlanacağına inanıyoruz

07.01.2021 01:17 | Son Güncelleme: 07.01.2021 01:20
AB: ABD yönetiminin Biden'a barışçıl devrinin sağlanacağına inanıyoruz

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Washington'daki olayların ardından "ABD'de yönetimin Joe Biden'a barışçıl şekilde devrinin sağlanacağına inanıyoruz.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Washington'daki olayların ardından "ABD'de yönetimin Joe Biden'a barışçıl şekilde devrinin sağlanacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Michel, ABD Başkanı Donald Trump taraftarlarının Kongre binasına zorla girmeye çalışması ve çıkan şiddet olaylarıyla ilgili sosyal medyada paylaşımda bulundu.

ABD Kongresinin "demokrasi mabedi" olduğunu belirten Michel, "Washington'da bu gece yaşanan görüntülere şahitlik etmek şoke edici. ABD'de yönetimin Joe Biden'a barışçıl şekilde devrinin sağlanacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump taraftarlarının Kongre binasına girmesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri Beyaz Saray önündeki mitingin ardından 3 Kasım 2020'de yapılan seçimin sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto amacıyla barikatları aşarak Kongre binasına girmişti.

Başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesiyle başlayan şiddet olayları üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, olaylarda çok sayıda polis ile bazı göstericiler yaralanmıştı.

Trump, taraftarlarından "evlerine dönmelerini" istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Pınar Gültekin Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Çağla Şıkel İrem Derici Enis Arıkan Gonca Vuslateri
Spor Can Bartu Ersun Yanal Metin Oktay Güven Yalçın İsmail Kartal
Tüm Haberler Ocak Bursa Çocuk Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB: ABD yönetiminin Biden'a barışçıl devrinin sağlanacağına inanıyoruz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 01:20:33. #1.14#
title