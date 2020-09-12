AA muhabirinin mutlu günü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AA muhabirinin mutlu günü

Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürlüğü muhabiri Tezcan Ekizler, Nazlı Kestane ile hayatını birleştirdi.

AA muhabirinin mutlu günü
12.09.2020 09:59 | Son Güncelleme: 12.09.2020 10:03

Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürlüğü muhabiri Tezcan Ekizler, Nazlı Kestane ile hayatını birleştirdi.

Balçova ilçesinde yapılan düğünde çiftin nikahını Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ kıydı.

Kestane ve Ekizler çiftinin nikah şahitliğini ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Anadolu Ajansı İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal'ın da aralarında bulunduğu 8 davetli yaptı.

Genç çifte evlilik cüzdanını da Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan verdi.

Düğünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında davetliler maske taktı. Sosyal mesafe kuralına da dikkat edilen düğüne çiftin yakınları ve meslektaşları katıldı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Muharrem İnce Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Canan Ergüder Yasemin Özilhan
Spor Can Bartu Şenol Güneş Nihat Özdemir Malcolm Thomas Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Eylül Sabah Ankara Antalya
Şu an buradasınız: AA muhabirinin mutlu günü - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 10:02:44. #1.14#
title