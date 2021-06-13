A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarına başladı
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A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarına başladı A Milli Takım, Galler ile 16 Haziran'da oynayacağı EURO 2020 grup ikinci maçının hazırlıklarını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı.

- A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL - A Milli Takım, Galler ile 16 Haziran'da oynayacağı EURO 2020 grup ikinci maçının hazırlıklarını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı.

Bakü'ye cumartesi akşamı gelen ay-yıldızlılar, Azerbaycan'daki ilk antrenmanını, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün maçlarına ev sahipliği yapan Bakcell Arena'da yaptı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman ısınma koşuları ile başlarken, yenileme ve pas çalışmaları üzerinde duruldu. Fizyoterapist eşliğinde salonda çalışan Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş idmanda yer almadı.

Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanı A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Selim Soydan ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da takip etti.

Millier, Galler maçının hazırlıklarına 14 Haziran Pazartesi akşamı yapacağı antrenmanla devam edecek.

A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarına başladı
A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarına başladı
A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarına başladı
A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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