A Milli Kadın Boks Takımı Trabzon'da kamp çalışmalarına başladı
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A Milli Kadın Boks Takımı Trabzon'da kamp çalışmalarına başladı

04.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:07
A Milli Kadın Boks Takımı Trabzon'da kamp çalışmalarına başladı

A Milli Kadın Boks Takımı, Trabzon'da kampa girdi.

A Milli Kadın Boks Takımı, Trabzon'da kampa girdi.

Trabzon'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) toplanan milliler, teknik direktör Cahit Süme yönetiminde, 15-21 Mart'ta İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası'nın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Süme, AA muhabirine, ilk hedeflerinin Tokyo Olimpiyatları Avrupa kota müsabakaları olduğunu söyledi.

Tokyo Olimpiyatları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini anımsatan Süme, "Son olarak Avrupa kota müsabakalarının haziran ayında Paris'te yapılmasına karar verildi. Onun için çalışıyoruz. Hedefimiz olimpiyat vizesi almak." ifadelerini kullandı.

Süme, kadın boks takımında çok kaliteli sporcular olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Takımda Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyalar kazanarak kendini ispatlamış sporcularımız mevcut. İyi bir kadroya sahibiz. Son olarak Bulgaristan ve Sırbistan'da turnuvalara katıldık. Kovid-19 nedeniyle uzun süredir bir arada çalışma fırsatı bulamamıştık, müsabaka yapamamıştık. İşte o eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Büyük ölçüde eksikleri de tamamlamayı başardık diyebiliriz."

İstanbul'da yapılacak Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası'na katılacaklarını dile getiren Süme, "Orada kaliteli bir turnuva olacak. Boksta söz sahibi çok güçlü ülkeler bu turnuvada yarışacaklar. O nedenle 14 Mart'a kadar burada kamptayız. Çalışmalarımızı ve hazırlık müsabakalarını yapıp, eksiklerimizi tamamlayacağız. Takımda 9 kadın milli sporcumuz var. 3 de erkek partnerimiz var. Erkek partnerler genellikle eldiven antrenmanlarında sporcularımıza yardımcı olmak için geliyorlar. Milli takım sporcularımızı bu şekilde müsabakalara hazırlamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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