A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.

İsrail ve Slovenya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda, eleme grupları kura çekimi Almanya'nın Freising kentinde gerçekleştirildi. 1'inci torbadan kuraya dahil olan milliler, Slovenya, Polonya ve Arnavutluk ile birlikte D Grubu'nda yer aldı. 38 ülkenin yer aldığı turnuvada; 4'er takımdan 8 grup, 3'er takımdan ise 2 grup belirlendi. Gruplarında ilk sırayı alan takımlar ve 4 adet en iyi ikinci takım 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme karşılaşmaları üç pencerede oynanacak. İlk pencere 11-14 Kasım 2021, ikinci pencere 24-27 Kasım 2022, üçüncü pencere ise 24-27 Şubat 2023 tarihlerinde düzenlenecek. İsrail ve Slovenya'nın ev sahipliğinde organize edilecek turnuvada grup maçları İsrail'in Tel Aviv ve Slovenya'nın Koper ile Celje şehirlerinde gerçekleştirilecek. Grup maçlarının ardından eleme turu müsabakaları ise Slovenya'nın başkenti Ljubljana kentinde oynanacak.KURA ÇEKİMİNİN ARDINDAN OLUŞAN GRUPLAR ŞU ŞEKİLDE: A Grubu: Belçika, Bosna Hersek, Almanya, Kuzey MakedonyaB Grubu: Fransa, Ukrayna, Litvanya, FinlandiyaC Grubu: İspanya, Macaristan, Romanya, İzlandaD Grubu: TÜRKİYE, Slovenya, Polonya, ArnavutlukE Grubu: Sırbistan, Hırvatistan, BulgaristanF Grubu: Rusya, Karadağ, Danimarka, AvusturyaG Grubu: Yunanistan, Büyük Britanya, Portekiz, EstonyaH Grubu: İtalya, Slovakya, Lüksemburg, İsviçreI Grubu: Belarus, Çekya, Hollanda, İrlanda

J Grubu: İsveç, Letonya, İsrail

- Milliler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı