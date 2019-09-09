A milli futbol takımı, moldova'da
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki 6'ncı hafta maçında yarın Moldova ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, başkent Kişinev'e geldi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki 6'ncı hafta maçında yarın Moldova ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, başkent Kişinev'e geldi.
Milliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün saat 11.00'de havalanan uçakla Moldova'ya geldi. Kişinev Havalimanı'na saat 12.30 sıralarında iniş yapan milli takımı, Türkler bayraklarla karşıladı.
Moldova-Türkiye müsabakası başkent Kişinev'de bulunan Zimbru Stadyumu'nda yarın TSİ 21.45'te başlayacak.