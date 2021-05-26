SPOR A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan maçı hazırlıklarını tamamladı
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SPOR A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan maçı hazırlıklarını tamamladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan maçı hazırlıklarını tamamladıTolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde yarın Azerbaycan ile oynayacağı hazırlık maçının son çalışmasını gerçekleştirdi.

SPOR A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan maçı hazırlıklarını tamamladı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde yarın Azerbaycan ile oynayacağı hazırlık maçının son çalışmasını gerçekleştirdi.

Ay yıldızlıların EURO 2020 öncesinde Antalya'da gerçekleştirdiği hazırlık kampı devam ediyor. Yarın Alanya Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Azerbaycan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek A Milli Takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde maçın son çalışmasını yaptı. Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirilen antrenmanda ay yıldızlılar; koşu ve ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalıştı.

Antrenmanın basına kapalı olarak gerçekleştirilen ikinci bölümünde ise Millilerin, Azerbaycan maçının taktık provasını yaptığı öğrenildi. A Millilerin Antalya kampına sonradan dahil olan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve boynunda hafif ağrısı olan Mahmut Tekdemir antrenmanda yer almadı. Dorukhan Toköz ile Ozan Kabak ise takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.

SPOR A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan maçı hazırlıklarını tamamladı
SPOR A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan maçı hazırlıklarını tamamladı
SPOR A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan maçı hazırlıklarını tamamladı
SPOR A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan maçı hazırlıklarını tamamladı
SPOR A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan maçı hazırlıklarını tamamladı
SPOR A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan maçı hazırlıklarını tamamladı
SPOR A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan maçı hazırlıklarını tamamladı
SPOR A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan maçı hazırlıklarını tamamladı
SPOR A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan maçı hazırlıklarını tamamladı
SPOR A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan maçı hazırlıklarını tamamladı
SPOR A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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