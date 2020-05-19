95 yaşındaki Resmiye niye 19 Mayıs'ı video ile kutladı 95 yaşındaki Resmiye niye 19 Mayıs'ı video ile kutladı 19 Mayıs coşkusunu sosyal medya üzerinden paylaştı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 95 yaşındaki Resmiye Çetin, sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

95 yaşındaki Resmiye niye 19 Mayıs'ı video ile kutladı 19 Mayıs coşkusunu sosyal medya üzerinden paylaştı KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 95 yaşındaki Resmiye Çetin, sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. İzmit'te yaşayan 95 yaşındaki Resmiye Çetin, 19 Mayıs heyecanını sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile aktardı. Her yıl 23 Nisan ve 19 Mayıs törenlerine katılarak şiirler okuyan Çetin, korona virüs tedbirleri kapsamında pandemi süresini geçirdiği evinden video paylaşımı yaparak tüm Türkiye'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Üyesi olduğu STK'nin sosyal paylaşım sayfası üzerinden yayınlanan videoda Çetin, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz" sözünü hatırlatarak şiir okudu. Şiirin ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının vatana ve millete hayırlı olmasını dileyen Çetin, videosunu sonlandırdı. Kaynak: İHA