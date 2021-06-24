95. Gazi Koşusu'na katılacak atlar belli oldu

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 26 Haziran Cumartesi günü koşulacak 95. Gazi Koşusu'na katılacak atlar belli oldu.

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 26 Haziran Cumartesi günü koşulacak 95. Gazi Koşusu'na katılacak atlar belli oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 95 yıldır kesintisiz düzenlenen, Türk yarışçılığının en büyük koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda 2 bin 400 metrelik çim pistte yapılacak. Bu yılki birincilik ikramiyesi 2 milyon 100 bin lira olan yarışta, 3 yaşlı safkan İngiliz tayları mücadele edecek.

95. Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar, sahipleri ve jokeyleri şöyle: