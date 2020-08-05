81 il başkanı video konferans sistemiyle bağlandı AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, video konferans sistemiyle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, video konferans sistemiyle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

AK Parti'nin 81 il başkanı katılımıyla video konferans sistemiyle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Recep Tayyip Erdoğan, tüm il başkanlarının Kurban Bayramını kutladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA