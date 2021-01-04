80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Kısıtlama sonrasında Kızılay'da azda olsa araç ve insan hareketliliği görüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı