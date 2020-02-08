8 Şubat Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
8 Şubat Cumartesi İstanbul günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 8 Şubat'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
8 ŞUBAT'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ATIŞALANI sk/ MENDERES mah 302., 302/1., 306., 307., 308., 309., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 319., 351., 355., 356., 357., 358., 379., ATIŞALANI, NECİP FAZIL, ÖMER SEYFETTİN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2329907)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKINALP, ALAN, ALİZE, AYGÜN, BEYLERBEYİ, EMİNÖNÜ, ERDEMLİ, FENER 1, FINDIKZADE, GÜLKAYNAK, GÜLİSTAN 3, GÜRCAN ŞAHİN, HASANOĞLU, IHLAMUR 2, KARAGÖZ, KIZILELMA, MAKBER, PAKSOY, SANCAM, TUNAHAN, TÜRKÖZ, ULUS 1, ÇİFTLİKKÖY, ÖTÜKEN, ÖZTUNÇ, İSTİKLAL 1, ŞELALE 2 sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2331996)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk/ TERKOS mah BAYIRGÜLÜ sk/ İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ALYAPRAK, ALYAZMA, BABAOCAĞI, BEHİYE, BESTEGÜL, BOZDOĞAN, CANNUR, DARI, DÖNENCE, ELİT, ENDAM, ERKİN, FERHATPAŞA, KAMURAN, LAYİHA, LEVENT, MÜRVER, ONBAŞI, REŞADİYE, SAİT, TAKA, VANİLYA, ÇAMLIYAYLA, ÇAVUŞOĞLU, İMRAHOR, ŞİRİNEVLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2333344)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ANADOLU, AYCAN, BİLAY, CEMRE, EKREM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARADAĞ, MOZAİK, RÜŞTÜ, YÜCEALP sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1148. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2333340)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BANDIRMA, BAŞTOPÇU, DEDE EFENDİ, ERİŞ, EŞRAF, FATMAGÜL, FAZLI, FEHİM, HOCA AHMET YESEVİ, KOÇAK, KUZEY, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MURAKIP, YENİYOL, YURDAGÜL, ZÜMRE, ÜÇNAR sk/ ATATÜRK mah KÖRFEZ, ZEYNEP sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2333348)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BANDIRMA, BAŞTOPÇU, DEDE EFENDİ, ERİŞ, EŞRAF, FATMAGÜL, FAZLI, FEHİM, HOCA AHMET YESEVİ, KOÇAK, KUZEY, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MURAKIP, YENİYOL, YURDAGÜL, ZÜMRE, ÜÇNAR sk/ ATATÜRK mah KÖRFEZ, ZEYNEP sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2334275)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 880., 881., 882., 886., 887., 930., 931., 932., 933., 934., 937., 938., 939., 940., 941., 942., 943., 944., 947., 948., 949., 956., BAHÇE YOLU, URFALILAR sk/ ÜÇEVLER mah 887., 891., 892., 921., 922., 923., 924., 925., 926., 927., 928., 929., 930., 939., 942., 953., BAHÇE YOLU, URFALILAR sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2334931)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah KORU sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335019)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah MUSTAFA İZZET EFENDİ, VARNALI sk/ LEVAZIM mah IŞIK, KARACA, KORU, ÇAYIR sk/ MECİDİYE mah AMBARLIDERE YOLU, BÜYÜKKUYU, DEFNE ÇIKMAZI, IŞIK, MUHTAR, VARNALI, ÇEVİRMECİ sk/ ORTAKÖY mah AMBARLIDERE YOLU, AMCABEY, AYAYDIN, DEREBOYU, KIVANÇ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335018)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah BALİNA, YONCA sk/ YUNUS EMRE mah 344., 374., 375., 376., 378., 379., 380., 381., 382., MANDIRA sk/ İNÖNÜ mah 334., 340., 341., 348., 353., 354., 355., 356., 358., 359., 360., 361., 362., 364., 365., 366., 367., 368., 369., 370., 372., 373., 374., 398., 399., 400., 401., 402., 403., 404., 405., 406., 408., 409., 411., 412., BALİNA, BELDE, DAR YOL, KEMAL PAŞA, MANDIRA sk 09:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335920)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 5.İNÖNÜ, DİKMEN, DİLEK, DİNAR, DİVAN, EFES, MENEKŞE, MERCAN, MUĞLA, POLAT, SALI PAZARI, SELÇUK, İKİTELLİ sk/ MEHMET AKİF mah URLA sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337112)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2.BAHAR, 323, 5.İNÖNÜ, 8.GÜL, BAHARİSTAN, BAHARİYE, DİLEK, EFES, GÜLİSTAN, MENEKŞE, POLAT, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337113)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah CEVİZ, FATİH, YÜKSEL sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336928)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ADAGÜLÜ, BİRLİK, HUZUR, KERAMET, MEHTER, MEKTEP, MERHAMET, MUZAFFER, NECİP FAZIL, NEZAKET ÇIKMAZI, SAFAHAT, SUNGUR, SİTELER CAMİİ, VEDA, ŞEVKAT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336508)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah FATİH, OKUL, ORDU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337144)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah DEHA, HAZAL, KARAMAN, SENA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338944)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BEHZAT BUDAK, BEYDAĞ, GAMZELİ, GÖZDE, MİNE, NASIR, RIHTIM ÇIKMAZI, SAMİMİ, TUĞRUL, ŞİRİN sk/ TALATPAŞA mah ERSOY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338238)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah BÜLBÜL, CESUR, CİVAN, KUĞU, ÇİĞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338269)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah KARANFİL, KARANFİL YORULMAZ, TOMBUL, YAĞMUR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338920)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah BATUHAN, BURAK, FERHAN, FERMAN, GAYE, HALAY, KARYAĞDI ÇIKMAZI, SEHER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338930)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah CENGİZ TOPEL, DEFNE, GÖÇEN, GÜNEŞ, HELAL, OKUL ARKASI, İSTİKLAL, ŞEFKAT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338979)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah AKDERE, AYDIN, DİKMEN, MESCİT, OLTU, SAMET, SİVAS sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338967)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ALEV, ERKILIÇ, GÜLBAŞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2339000)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CESUR, CEVAHİR, CEVHER, CİVAN, ÇARDAK, ÇİĞDEM, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk// SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU, CESUR, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338264)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALAN, BAHÇE, BAĞLAR, ESENTEPE, FIRTINA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338989)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KORU, MERSİN, SEZER, ÇİÇEK, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338246)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ONUR, SEVGİ, SÖYLER, ÖZGÜ sk/ MERKEZ mah BAHÇE, DAĞLAR, FERMAN, GÜLDESTE, GÜNAY, HAKTANIR, HİCAZKAR, ONUR, SELAMET, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN ÇIKMAZI sk/ YAHYA KEMAL mah ŞENKAL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338950)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah DEMİR, GÜNEŞLİ, OKUL, SOLMAZ, ÖZKAN, ŞENYURT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338958)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAĞIŞ, BİRDAL, SAKARYA, TATLI, TEKNİK, TOKGÖZ, TORUN sk/ YEŞİLCE mah DEFİNE, SONBAHAR, TEKNİK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2339016)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, ERKAM, FIRIN, GÜLER, KAKTÜS, KUMSU, MERSİN, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338993)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKTAR, DEREBAŞI, DEREBAŞI KÜMESİ, PARLAK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338971)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DEMET, GÖLBAŞI, SAVAŞ, SAVAŞ ÇIKMAZI, SEVİM, TARÇIN, UYUM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338234)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AHİ EVRAN, AOS 13. sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335256)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah BAHARATLI, BAHTIŞEN, BAHÇELER, BOZBEYLİ, DİNAR, ERBATUR, GÜNEYGİRİŞİ, HAYRABOLU, HÜRRİYET, KAMPÜS, KANARYA ÇİÇEĞİ, KEMAL, KEÇECİZADE, KEÇİYOLU, KOLON ÇIKMAZI, KURTULUŞ, OKÇULAR, SEYFETTİN ÖPÇİN , VAHA, YEŞİLTEPE, ÇAYIRYOLU, ÇINARLIKÖŞK, ŞEHİT ER MEHMET ALİ GÜMÜŞ sk/ OVAYENİCE mah DUYGU sk/ ÇAKIL mah AKTEPE ÇIKMAZI, EĞİLMEZ, ÇAKIL YOLU sk/ ÇANAKÇA mah HÜMEYRA sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2340274)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU sk/ MERKEZ mah ERSEVEN, SELAMET sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2341588)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ, MİMAR SİNAN sk/ HUZUR mah CENDERE sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2340322)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah AKARSU sk/ SULTAN SELİM mah BATTAL, BAĞIŞ, BİNGÖL, BİRDAL, CEYDA, DUMAN, ERDAL, ESKİ BÜYÜKDERE, HÜMEYRA, LALEGÜL, LİBADİYE, SAKARYA, SONBAHAR, TABİP, TATLI, TEKNİK, TURAN, ŞAHİNLER sk/ YEŞİLCE mah ALINTERİ, ATATÜRK, BARBAROS, BAĞIŞ, DADAŞ, DALGIÇ, DEFİNE, DEKAN, DESTEGÜL, DOĞA, DİKEN, EMİRŞAH, ESKİ BÜYÜKDERE, SONBAHAR, TEKNİK, TOKGÖZ, YUNUS EMRE sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2340414)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMER, ESKİ BEŞİKTAŞ, GÜLAY, KAĞITHANE, KIRIM, NURTAÇ, YANKI, İKRAM, İMRAHOR sk/ MERKEZ mah KAĞITHANE, SEÇKİN, İMRAHOR sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2341697)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BİNBİRDİREK mah KATİP SİNAN, PİYER LOTİ sk/ EMİN SİNAN mah EMİN SİNAN HAMAMI, EVKAF, GEDİKPAŞA CAMİİ, PİYER LOTİ, TAŞDİREK ÇEŞMESİ sk/ MİMAR HAYRETTİN mah GEDİKPAŞA CAMİİ, KARA BABA TÜRBESİ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2341438)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BİNBİRDİREK mah DİZDARİYE MEDRESESİ, DİZDARİYE ÇEŞMESİ, GÖKTAŞ, KATİP SİNAN, PİYER LOTİ sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2341464)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah DİNÇER, EKER, GÜLİSTAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2342189)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah AYTEKİN, DEMİRBAŞ, DÜZENLİ, ULUBAŞ, YILDIRIM, ÇELİK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2342271)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah ADIGÜZEL, AGAH, AYDENİZ, BAHAR, BAĞ, BOSTAN, BİROL, ENİS, ESEN, FIRIN, FUZULİ, GÜLBAYIR, GÜRCAN, LATİF, LEVENT, MAYA, MERAL, NUR, SİNANPAŞA, TAYFUN, TEPE, UYGUN, UYSAL, VATAN, YILDIZHAN, YÜZYIL, ZENGİN, ZÜMRÜT, ŞAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2343036)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah KONYA sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2. KESKİN KALEM, 23 TEMMUZ, BÜYÜKDERE, DERGİLER, HABERLER, HİKAYE, KELEBEK ÇIKMAZI, KESKİN KALEM, MATBUAT, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR, ZİNCİRLİDERE, ŞAİRLER sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2342281)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2. KESKİN KALEM, GÖNÜL 1, KESKİN KALEM, RESSAMLAR, SALİH TOZAN, ŞAİRLER sk/ GÜLBAHAR mah ELİF, EREN 1, OYA, SALİH TOZAN, ÇİÇEKLİ BAHAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2343037)
- İSTANBUL,KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ÇAMPARK sk/ HÜRRİYET mah AĞAÇ, DEMET, DEREBAĞ, DEREBAŞI, DR. CEMİL BENGÜ, ESİN, EĞİTİM, GÖLBAŞI, HİRA, KAVAK KÜMESİ, KAYA KÜMESİ, KURŞUN, SALKIM, SAVAŞ, SAVAŞ ÇIKMAZI, SAYGI, SAĞLAM, SEVİM, TARÇIN, TAŞOCAĞI, TAŞOCAĞI KÜMESİ, UYUM, YUSUF, ÇAMOLUK, İZZETPAŞA, ŞAHENDE, ŞAKAYIK sk/ ÇAĞLAYAN mah AGAH, ATAKAN, BAŞARAN, BOZDEMİR, DİCLE, DİZER, EKİM, ENİS, FERDAĞ, FIRAT, FIRIN, FUZULİ, HATIRA, KAYABAŞI, KUMRU, LEVENT, MARTI, MAYA, MEHMET AKİF, MERAL, NİMET, PARK, PAŞA, SAHRA, SALTUK, SEBAT, SİNANPAŞA, TAYFUN, TAŞLIK, TAŞOCAĞI, TEPE, TEZCAN, TÜRKAN, VATAN, YAYLA, YÜZYIL, ZUHAL, ŞAN, ŞEN, ŞEREF sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2343042)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah ESKİ BÜYÜKDERE sk 3.kolordu komutanlığı 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2342497)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, AKDEMİR, AKMAN, AKİK, ALAYBEY, ATAKÇİL, AYTAÇ, AZİMET, AĞRI, BAYRAKTEPE, BERKAY, BEYLİK, BEŞER, BİLİM, DOĞANCILAR, DOĞANDERE, DÜNÜR, ELYAF, ELZEM, ERCAN, ERZİNCAN, ESKİ BEŞİKTAŞ, FESTİVAL, GEBZELİ, GÖRGÜLÜ, GÜLAY, GÜROL, GÜÇBİRLİĞİ, HAVRAN, IŞIKLI, IŞIKLI ÇIKMAZI, IŞIL, KAFİYE, KEHRİBAR, KUMLU, KUZULU, KÖSEDAĞ, NAME, NARLI, NURTAÇ, NİŞANE, OLGUN, RABAK, SEFA, SELMA, SELÇUK, SEĞMEN, SULH, SİMGE ÇIKMAZI, TESTİ, TONOZ, TOPRAKBASTI, TRANDAZ, TUNAHAN, TÜMLEÇ, UMERA, VEFA, YADİGAR, YALIN, YANKI, YELKEN, YEŞİLTEPE, YUMAK, YÜCEL, ZEMHERİ, ZEYTUNİ, ÇATALLI, ÇATALLI ÇIKMAZI, ÇAYIR, ÇAĞLAR, ÇEVREM, ÇIKRIK, ÇİFTLİK, ÖZOĞUL, ÜSTAD, İCABET, İHYA, İKBAL, İĞDELİBAHÇE, ŞENLİK sk/ TALATPAŞA mah DÜNÜR sk/ ÇELİKTEPE mah DAR sk 04:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2340411)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ sk/ PINAR mah ONDOKUZ MAYIS sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2341490)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mah.Erçiyes sk.buşra sk. 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2343161)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1621., 1622., 1623., 1624., 1625., 1626. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2342984)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah CEBECİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2342985)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 562., 563., 564., 567., 568., 568/1., 568/2., 568/3., 568/5., 569/1., 648/2. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2342272)