8. Dini Yayınlar Kongresi 28-30 Mayıs 2021'de düzenlenecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 8. Dini Yayınlar Kongresi'nin "Dijital Yayıncılık" ana başlığıyla 28-30 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, kongrede salgın döneminde yaygınlaşan dijitalleşme sürecinin dünü, bugünü ve yarını ile ele alınacağını belirtti.

Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı 8. Dini Yayınlar Kongremizi bu yıl 'Dijital Yayıncılık' başlığıyla 28-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştireceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünce düzenlenecek kongrede, dijitalleşme ve yayıncılık süreçlerinin dünü, bugünü ve yarınıyla, kolektif akıl ve sahici tecrübelerle imkan, fırsat, sınır ve risklerinin dikkate alınarak değerlendirilmesi amaçlanıyor.

"Dijital Yayıncılık" ana başlığıyla düzenlenecek kongrede, "dijital dünyayı anlamak, dijital yayıncılık, riskler ve fırsatlar, dini içerikli dijital yayıncılık, dijital çağda medya okuryazarlığı, dijital yayıncılığın geleceği" konuları çeşitli yönleriyle ele alınacak.

Kongrede sunulacak tebliğler özgün 6 bin 500 kelime olacak

İlim insanları, yazarlar, yayıncılar, özel sektör ve kamu temsilcilerinin istişare ve iş birliği için zemin oluşturması öngörülen kongrede sunulacak tebliğler bilimsel, özgün 6 bin 500 kelime olacak.

Başvuru yapacaklar tebliğ özetlerini 300 kelime ile oluşturacak ve 12 Mart Cuma gününe kadar katılım formu doldurarak "diniyayinlarkongresi@diyanet.gov.tr" adresine gönderecek.

???????Kongreye kabul edilen tebliğ özetleri 22 Mart'ta açıklanacak. Kabul edilen tebliğ metinleri 9 Mayıs'a kadar teslim edilecek. Kongrenin program ilanı ise 15 Mayıs Cuma günü yapılacak.

Kongreyle ilgili detaylara Diyanet İşleri Başkanlığının internet sayfasından ulaşılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak