70 sanatçıdan online konser Korona virüs nedeniyle iş yapamayan müzik ve sahne emekçilerine destek vermek amacıyla POPSAV (Popüler Müzik Sanat Vakfı), 1. Online Müzik Festivali'ne imza atıyor.

Korona virüs nedeniyle iş yapamayan müzik ve sahne emekçilerine destek vermek amacıyla POPSAV (Popüler Müzik Sanat Vakfı), 1. Online Müzik Festivali'ne imza atıyor. 70 sanatçıya sürpriz konuklar da eşlik edecek.

Korona virüs nedeniyle zor günler geçiren müzik ve sahne emekçilerine (Enstrümantistler, rodi, ses ve ışık teknisyenleri, dansçlar) destek için Popüler Müzik Sanat Vakfı (POPSAV) ve YouTube Türkiye işbirliğiyle 24-25-26 Mayıs tarihlerinde 1. Online Müzik Festivali gerçekleştirilecek. Bayram boyunca 20.00-22.00 saatleri arasında canlı yayınların yapılacağı festivalde 70'e yakın sanatçı şarkılarını söyleyecek, bu isimlere sürpriz konuklar da eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA