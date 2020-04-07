7 Nisan Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İstanbul, Güncel

7 Nisan Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

7 Nisan Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

07.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:22
7 Nisan Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 7 Nisan Salı günü İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

7 NİSAN SALI İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Tokatköy Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-04-07 11:39:37.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-04-07 12:30:21.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah,Uskumruköy Mah

Açıklama : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-04-07 12:22:31.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Çiftlikköy Merkez Mah,Başak Mah

Açıklama : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-04-07 13:23:11.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-04-07 13:46:30.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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