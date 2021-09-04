7. DOD Dermatoloji Gündemi Safranbolu'da başladı

Genel dermatoloji, immünoloji ve onkolojik dermatoloji alanındaki bilgi ve deneyimlerin, yeniliklerin ve son gelişmelerin aktarılması ve paylaşılmasının hedeflendiği DOD Dermatoloji Gündemi'nin 7.'si Safranbolu'da gerçekleştiriliyor.

Genel dermatoloji, immünoloji ve onkolojik dermatoloji alanındaki bilgi ve deneyimlerin, yeniliklerin ve son gelişmelerin aktarılması ve paylaşılmasının hedeflendiği DOD Dermatoloji Gündemi'nin 7.'si Safranbolu'da gerçekleştiriliyor.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde açılışı yapılan etkinliğe, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Belediye Başkanı Elif Köse ile doktorlar ve akademisyenler katıldı.

Safranbolu'nun tanıtım filmiyle başlayan kongrede konuşan Kaymakam Türköz, "Diliyorum ki Safranbolu'da yapmış olduğunuz çalışma, diğer toplantılara da örnek olur ve bir yol açmış olursunuz." ifadelerini kullandı.

Köse de büyük kongrelerin Safranbolu'da yapılmasının ilçe tanıtımına katkı sağlayacağını kaydetti.

Etkinlik, yarın sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu