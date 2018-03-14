7 Aralık Üniversitesi'de Malzeme Şenliği

Türkiye İnşaat Mühendisliği Toplulukları Birliği organizasyonunda her yıl bir üniversitenin ev sahipliğinde yapılan Malzeme Şenliği 2018 yılı etkinlikleri üniversitemizde gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesi Yapı Topluluğu'nun organizasyonu ile rektörlük konferans salonunda yapılan etkinliğe Türkiye'deki 36 farklı üniversiteden gelen öğrencilerin yanı sıra, Kilis'ten sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri de katıldı.

Malzeme Şenliği'nin açılışında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Yapı Topluluğu Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Ercan Kılıç, Yapı Topluluğu Başkanı ve 2018 Malzeme Şenliği Genel Koordinatörü Ömer Faruk Korkmaz birer konuşma yaptılar.

Şekeroğlu böyle güzel bir organizasyonu üniversitenin ev sahipliğinde ve Kilis'te yapmaktan büyük onur duyduklarını dile getirerek, Türkiye'nin dört bir yanındaki gelen yaklaşık 200 öğrenciye ve etkinliğe katılan firma temsilcilerine teşekkür etti.

Dört gün süren ve farklı oturumlarda mesleğinde uzman kişilerin katıldığı etkinlikte Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Prof. Dr. Tanay Sıtkı Uyar, Pınar Özçırpıcı, Mehmet Tahtacı, Ahmet İlhan Turan, Zafer Keskin, Arş. Gör. Mehmet Sakin, Can Öney, Hüseyin Akbaba öğrencilerle deneyimlerini paylaştılar.

Etkinliğe katılan öğrenciler Kilis'in tarihi yerlerini gezerek, kültürünü tanıma fırsatını da buldular. - KİLİS