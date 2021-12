68'inci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde Büyük Jüri Toplantısı yapıldı

P&G'nin markası Gillette ile Milliyet Gazetesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye'nin en prestijli ödül töreni olan 68'inci Gillette Milliyet Yılın Sporu Ödülleri'nin büyük jüri toplantısı gerçekleştirildi. Halk oylamasına sunulacak olan 2021 yılının spordaki enleri, jüri tarafından belirlendi.

1954 yılında ilk olarak yapılan Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri için spor camiasının önde gelen isimleri jüri toplantısında buluştu. Bu yıl, 68'incisi düzenlenecek, dünya spor tarihinin en prestijli ve uzun soluklu ödül töreni olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri öncesinde adayların belirlenmesi için T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Mehmet Kasapoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir başta olmak üzere, Türkiye'nin önde gelen spor yazarları ve spor insanları bir araya geldi.

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ise şöyle konuştu: "Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inanarak çıktığımız bu serüvende, 68'inci Gillette Milliyet Yılın Sporcu Ödülleri'nin, bu yıl 7. kez paydaşı olmanın mutluluğu ve gururu içindeyiz. Her sporcuya, her kuruma ulaşmak; başarılarının arkasında bir destekçisi olma yolunda hızımızı kesmeden devam ediyoruz. P&G olarak bünyemizdeki markalarımızla, dünya çapında 5 milyara yakın insanın yaşamına dokunuyoruz. P&G olarak sadece ürünlerimizin odağında kalmayarak; sağlık, hijyen ve spor alanında da topluma fayda sağlayan birçok projede insanların yaşamlarına dokunmak ve hayatları iyileştirmek için tüm çabamızla çalışıyoruz. Sporu ise bu bağlamda çok önemli bir noktaya konumlandırıyoruz. Türkiye'de faaliyet gösteren markalarımızdan, futbol, basketbol ve voleybol başta olmak üzere alternatif spor dallarından, olimpik sporcularımıza kadar başarının ve mücadelenin bir paydaşı olmaya devam ediyoruz. P&G olarak Türkiye'de spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Olimpik Hareket'teki değerli iş ortağımız Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile özel iş birliklerine imza attık. P&G'nin lider erkek markası Gillette olarak da gücümüze inanarak; her zaman sporun bir paydaşı olmanın mutluluğunu yaşadık. A Milli Takım, E-Spor, bireysel sporcu sponsorluğu gibi anlaşmaların yanı sıra; İstanbul'un üç güzide kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile de kulüp lisans anlaşmalarına imza attık. Sporseverlerin verdiği her bir oyun değer kazanması adına, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun liderliği ve tüm bakanlık ekibinin de desteği ile beraber, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ihtiyaç sahibi okullara spor malzemesi yardımı yaptık. Geçen sene pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sorunu yaşayan öğrencilerimize de Kocaeli Valiliği ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte tablet desteği sağladık. Son olarak 67. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni'nde atılan her bir oyu ihtiyaç sahibi okullara malzeme desteği olarak dağıtıyoruz. Bu noktada amacımız; sporun bir paydaşı olarak ihtiyaç sahibi çocuklarımıza destek olmak ve sporun iyileştirici gücü ile hareket ederek kalplere dokunmak.. Her yıl büyüyerek güçlenen Gillette Milliyet Yılın Sporcu Ödülleri'nin adaylarını belirlemek için burada toplandık. Siz değerli spor adamlarının bu projenin büyümesi ve desteklenmesi konusunda yapmış olduğunuz hamleler bizim için çok önemli. Bizler sporu çok seviyoruz ve bu oyunda olmayı, desteğimizi her geçen gün artırarak sürdüreceğimizi belirterek, tekrar siz çok kıymetli misafirlerimizle bugün burada yer almaktan dolayı duyduğum memnuniyeti şahsım ve P&G ailesi adına iletmek istiyorum."