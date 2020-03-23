- 65 yaşın üstündekilere 'vefa' oldular
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Türkiye, Çankaya, 3. Sayfa

- 65 yaşın üstündekilere 'vefa' oldular

- 65 yaşın üstündekilere 'vefa' oldular Çankaya Kaymakamlığı'ndan tüm Türkiye için örnek uygulama Çankaya Kaymakamlığı'nın kurmuş olduğu 'Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinasyon Merkezi' sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik hastalığı olanların istek taleplerini karşılıyor.

23.03.2020 18:29 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:32
- 65 yaşın üstündekilere 'vefa' oldular

- 65 yaşın üstündekilere 'vefa' oldular

Çankaya Kaymakamlığı'ndan tüm Türkiye için örnek uygulama

ANKARA - Çankaya Kaymakamlığı'nın kurmuş olduğu 'Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinasyon Merkezi' sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik hastalığı olanların istek taleplerini karşılıyor.

Ankara Valiliği'nin uhdesinde Çankaya Kaymakamlığı, "Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinasyon Merkezi'ni" hayata geçirdi. Türkiye'ye örnek olan Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinasyon Merkezi, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik hastalığı olanların istek taleplerini karşılıyor.

"Sağlık, gıda ve ilaç desteği, bir kısım da seyahatlerle ilgili talepler var"

Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara destek merkezi hakkında, "İçişleri Bakanlığımız aldığı kararla, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmama konusunda kısıtlama durumu oldu. Dün geceden itibaren bütün hazırlıklarımızı yaptık. İlgili kurumlarımızdan gerekli destekleri alarak, Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi'ni hayata geçirdik. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımız çeşitli talepleri oluyor. Bu vatandaşlarımıza devletimiz ve ülkemiz adına hizmet etmeye gayret ediyoruz. Vatandaşlarımız daha çok sağlık, gıda ve ilaç desteği, bir kısım da seyahatlerle ilgili talepleri var. Bu konularda gerekli desteği sağlamaya ve onları korona virüsüne karşı korumaya gayret ediyoruz. Genel rakam olarak Çankaya ilçesiyle ilgili bizim 65 yaş üstü 126 bin vatandaşımız var. Buna kronik rahatsızlıkları eklediğimizde 200 binlere yaklaşan bir rakam söz konusu. 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızdan hali vakti yerinde maddi durumu yeterli olanların talepleri konusunda vatandaşlarımızın kendi imkanlarını değerlendirerek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Maddi durumu iyi olmayan muhtaçlık sınırı altında geliri olan vatandaşlarımıza da vakfımızın imkanlarıyla gıda vb. konularda destek sağlıyoruz" dedi.

Seyahat izni için destek sağlanıyor

Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinasyon Merkezi'ne telefon eden kronik astım hastalığı bulunan Asım Yaşar isimli vatandaşa yardım edildi. Yardım anı kameralar tarafından kaydedildi. Yaşar'ın zeytin peynir ve makarna isteği karşılanarak bir koli yardım da götürüldü. Diğer taraftan Hüseyin Çetin isimli 65 yaş üstündeki vatandaş, yakını ile beraber Koordinasyon Merkezi'ne gelerek vefat eden bir yakınına başsağlığı vermek için seyahat izni aldı.

Nasıl ulaşabilirsiniz?

Kızılay'da Kumrular Caddesi'nde bulunan Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinasyon Merkezi'ne ulaşmak için yardım başvuruları 418-29-61 nolu telefon hattından alınıyor ve merkeze ankayasydv@hotmail.com e-posta adresinden ulaşılabiliyor.

- 65 yaşın üstündekilere 'vefa' oldular

Kaynak: İHA

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- 65 yaşın üstündekilere 'vefa' oldular

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