60'lık kursiyerler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

60'lık kursiyerler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
60'lık kursiyerler

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 60 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla Fethiye ilçesinde oluşturduğu 100 Yaş Evinde "Yaşlılar ile Müzik" projesi kapsamında koro çalışmaları başlatıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 60 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla Fethiye ilçesinde oluşturduğu 100 Yaş Evinde "Yaşlılar ile Müzik" projesi kapsamında koro çalışmaları başlatıldı.

Yaşlılığın getirdiği yalnızlık, izolasyon ve depresyon nedeniyle eksilen sosyal hayat ve etkinlikleri arttırmak amacıyla başlatılan proje ile 100 Yaş Evi üyelerinin bulunduğu 50 kişiden koro oluşturuldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi müzik öğretmeni eşliğinde verilen eğitimlerde ağırlıklı olarak Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği parçaları seslendiriliyor. Renkli anların yaşandığı eğitimde, koroya katılmayan diğer vatandaşlara da müzik ziyafeti veriyorlar.

Farklı çalgılarıyla bir araya gelen 100 yaş evi üyeleri, oluşturulan koro için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e de teşekkür etti.

Bu proje ile birlikte kent merkezinde yapılması planlanan konserler ile daha fazla yaşlı bireylere ulaşılması hedefleniyor. - MUĞLA

60'lık kursiyerler

60'lık kursiyerler

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tehlikeye aldırış etmeyen vatandaştan görüntülediği domuza güldüren sözler: Birader ne var ne yok

Tehlikeye aldırış etmeyen vatandaştan görüntülediği domuza güldüren sözler: Birader ne var ne yok
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Gazeteler Joe Biden Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Düm Tek Tek Oğuzhan Koç Tanem Sivar Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Ali Palabıyık Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Şenol Güneş Derya Yanık Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 60'lık kursiyerler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 11:45:47. #1.11#