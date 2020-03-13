"57. Alay" için Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyorlar Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan "57. Alay" için Tekirdağ'da toplanan 57 gönüllü, Çanakkale'ye uğurlandı.

Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan "57. Alay" için Tekirdağ'da toplanan 57 gönüllü, Çanakkale'ye uğurlandı.



57. Alay Yürüyüş Komitesinin organizasyonunda bir araya gelen "57. Alay Tarihine Yürüyor" ekibinin Çanakkale'ye uğurlanması dolayısıyla Tekirdağ Valiliği önünde tören düzenlendi.



Törende konuşan Vali Aziz Yıldırım, Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin tarih boyunca kazandığı en önemli zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan olduğunu söyledi.

Aziz milletin yüksek irade ve sarsılmaz inancıyla kazandığı Çanakkale Zaferi'nin hem milli tarih hem de dünya tarihini yeniden şekillendirdiğini belirten Yıldırım, "Fedakarlığın doruk noktasına ulaştığı bir var olma ve yok olma mücadelesi olan Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu bütün dünyaya göstermesi bakımından tarihi bir öneme sahip." dedi.

Yıldırım, Çanakkale Zaferi'nin, tarihte eşi benzeri olmayan bir kahramanlık destanı ve Cumhuriyet'in kuruluşuna giden önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Bu zaferin, bağımsızlık mücadelesi veren bütün milletler ve insanlık alemi için de kurtuluş rehberi olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu savaşa Tekirdağ'ımızdan da bir alay katılmıştır. Bu alay '57. Alay'dır. 57. Alay'ın Conkbayırı'na hareket eden üç taburu ve bir dağ bataryasını oluşturan yaklaşık 3 bin subay ve askeri, Conkbayırı'nda kendisinden yaklaşık 6 kat daha büyük bir düşman gücüne karşı taarruza geçmiştir.

En yüksek rütbelisinden erlerine, mutfağında çalışan aşçı yamağına kadar büyük kısmı bu taarruzda şehit olmuştur ancak çıkarmayı durdurmuş ve düşman unsurlarının hedeflerine ulaşmasına canları pahasına engel olmuştur.

Gösterdiği büyük kahramanlıkla dünya tarihine geçen 57. Alay, milletimizin inancını, savaş gücünü, kuvvet ve kudretini bütün dünyaya bir kez daha ispat etmiştir."

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da Çanakkale'de 105 yıl önce destan yazıldığını dile getirdi.

Bu heyecanın devam ettiğini anlatan Albayrak, "Her zaman 'Çanakkale Tekirdağ'dan başlar.' diye söylüyoruz. 57. Alay 19. Tümeni kuran ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Hüseyin Avni Bey, Çanakkale Savaşı'nın kaderini değiştirdi. Çanakkale'de vefat edenleri rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz ise Çanakkale ruhuna bütün Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Törene, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar da katıldı.

Törenin ardından Hükümet Caddesi'nden Malkara istikametine yola çıkan 57 kişilik yürüyüş komitesi, vatandaşlarca alkışlanarak selamlandı.

Kaynak: AA