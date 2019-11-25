5. Türk Filmleri Haftası başladı
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5. Türk Filmleri Haftası başladı

Yerli Düşünce Derneğince, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA ve Bakü Büyükelçiliğinin desteğiyle düzenlenen haftanın açılışına AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycanlı milletvekilleri ile sinema ve sanat camiasından çok sayıda davetli katıldı.

25.11.2019 21:45 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:50
5. Türk Filmleri Haftası başladı

Yerli Düşünce Derneğince, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA ve Büyükelçiliğinin desteğiyle düzenlenen haftanın açılışına Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycanlı milletvekilleri ile sinema ve sanat camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: 5. Türk Filmleri Haftası başladı
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