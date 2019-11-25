5. Türk Filmleri Haftası başladı

25.11.2019 21:45 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:50

Yerli Düşünce Derneğince, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA ve Bakü Büyükelçiliğinin desteğiyle düzenlenen haftanın açılışına AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycanlı milletvekilleri ile sinema ve sanat camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA