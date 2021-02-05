TV8 5 Şubat Doya Doya Moda kim kazandı, kim elendi? Doya Doya Moda kolyeyi ve saati kim aldı?
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TV8 5 Şubat Doya Doya Moda kim kazandı, kim elendi? Doya Doya Moda kolyeyi ve saati kim aldı?

05.02.2021 16:16 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:35
TV8 5 Şubat Doya Doya Moda kim kazandı, kim elendi? Doya Doya Moda kolyeyi ve saati kim aldı?

Doya Doya Moda yarışmacıları bu hafta haftanın finalinde son kez podyuma çıktı! TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'nın 5 Şubat yarışmacılar idolleri konseptiyle tarzlar yarıştı. Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Doya Doya Moda'da kolyeyi ve saati alan isimler belli oldu! Peki, Doya Doya Moda kim kazandı, kim elendi?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'nın 5 Şubat'ta yayınlanan bölümünde Doya Doya Moda'da yarışmacılar idollerini canlandırdı ve bu konsept uygulandı. Kızlar ve erkekler idol karakterleri olarak giyildi ve tarzlarını konuşturdu. Hafta içi her gün saat 14.15'te izleyici karşısına çıkan Doya Doya Moda'da haftanın birincisi ve haftanın elenen ismini Seray Sever, Uğurkan Erez, Ivana Sert ve Gülşah Saraçoğlu belirledi. Peki, Doya Doya Moda kolyeyi ve saati kim aldı? 5 Şubat Doya Doya Moda kim kazandı, kim elendi?

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KOLYEYİ KİM ALDI, SAATİ KİM ALDI?

Doya Doya Moda haftanın finalinde kızlarda en yüksek puanı alarak kolyeyi kazanan 112 puanla Özde oldu. Özde, Müge Hanımdan 7. kolyesini aldı. Erkeklerde ise en yüksek puanı alarak saati kazanan isim Batıcan oldu.

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Kızlarda:

Bahar: 32

Ceren: 31

Özde: 35

Tuğçe: 32

Rabia: 37

Selin: 34

Birben: 34

Erkeklerde:

Batıcan: 40

Erhan: 30

Adnan: 35

Emre: 37

Ali Nail: 39

Mehmet: 33

Ahmet: 30

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