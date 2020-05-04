5 katlı apartmanda yangın; 1 kişi dumandan etkilendi
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5 katlı apartmanda yangın; 1 kişi dumandan etkilendi

5 katlı apartmanda yangın; 1 kişi dumandan etkilendi
04.05.2020 17:31 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:31

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mahallede paniğe yol açan yangında, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Akkonak Mahallesi Özay Gönlüm Bulvarı'nda 5 katlı apartmanın en üst katında Kadriye Özçevik'e ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evin mutfak bölümünde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çalışmada, dumandan etkilendiği belirlenen Kadriye Özçevik, gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yanıgını söndürdü. Çevredeki çok sayıda vatandaş, ekiplerin çalışmasını tedirginlikle izledi. Haberi alıp olay yerine gelen Özçevik'in yakınları gözyaşı döktü. Dairenin kullanılamaz hale geldiği belirlendi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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