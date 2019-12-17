5 Dakika Adalet: AİHM'nin Kavala kararı, Las Tesis'in yarattığı 'erezyon' ve dava haberlerine...
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5 Dakika Adalet: AİHM'nin Kavala kararı, Las Tesis'in yarattığı 'erezyon' ve dava haberlerine...

T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlallerini değerlendirdiği '5 Dakika Adalet'te bu hafta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iş insanı Osman Kavala hakkında verilen ihlal kararını, İstanbul Kadıköy'de kadınların düzenlediği Las Tesis gösterisinde yapılan gözaltıları ve...

17.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:46

T24 Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlallerini değerlendirdiği '5 Dakika Adalet'te bu hafta İnsan Hakları Mahkemesi'nin iş insanı Osman Kavala hakkında verilen ihlal kararını, İstanbul 'de kadınların düzenlediği Las Tesis gösterisinde yapılan gözaltıları ve bir Yargıtay üyesi ile eski MİT mensubunun adının geçtiği 'çete' soruşturması ile ilgili haberlere erişim engellemesini değerlendirdi.



Haber Videosu

: 5 Dakika Adalet: AİHM'nin Kavala kararı, Las Tesis'in yarattığı 'erezyon' ve dava haberlerine...
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