: 5 Dakika Adalet: AİHM'nin Kavala kararı, Las Tesis'in yarattığı 'erezyon' ve dava haberlerine...

17.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:46

T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlallerini değerlendirdiği '5 Dakika Adalet'te bu hafta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iş insanı Osman Kavala hakkında verilen ihlal kararını, İstanbul Kadıköy'de kadınların düzenlediği Las Tesis gösterisinde yapılan gözaltıları ve bir Yargıtay üyesi ile eski MİT mensubunun adının geçtiği 'çete' soruşturması ile ilgili haberlere erişim engellemesini değerlendirdi.

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