41 Bilim Adamı Halk Kahramanı Köroğlu İçin Buluştu

BOLU'da halk kahramanı Köroğlu'nun anlatılacağı uluslararası çalıştayda 13 ülkeden 43 bilim adamı bir araya geldi. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Köroğlu'nun filminin yapılmasını istediklerini belirterek, çalıştayda yapılacak sunumların filmin senaryosuna katkı sağlacağını söyledi.



Bolu Valiliği, Bolu Belediye Başkanlığı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) ve Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Bolu'dan Türk Dünyasına Köroğlu Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Yarını Uluslararası Çalıştayı', AİBÜ Gölköy kampüsündeki Kültür Merkezi'nde başladı. Bolu Beyi ile mücadelesi destanlara konu olan halk kahramanı Köroğlu'nun anlatılacağı 2 gün sürecek çalıştayın açılışına Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AİBÜ Rektörü Prof.Dr. Mustafa Alişarlı ile akademisyenler katıldı.



Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Köroğlu'nun diyarı Bolu'nun marka şehir olması için çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda Köroğlu Parkı inşaatının başladığını belirten Başkan Yılmaz şöyle konuştu:



"Burada Türk dünyasının bütün ülkelerinin temsil edileceği bir yapı oluşacak. Türk dünyasındaki her kişinin, 'Benim Köroğlu Parkım Bolu'da' diyebileceği bir çalışmayı başlattık. Önce kültürel ve sosyal, gelecekte de siyasi çalışmaların mihenk noktası Bolu olsun istiyoruz. Bu sayede Bolu'nun markalaşması ve Türk dünyası ile Bolu'nun marka şehir olmasını sağlayacak alt yapıların oluşturulması için çalışacağız. Köroğlu için dünyanın bir çok yerinde saygın bilim adamı çalışıyor. Bunların tamamın derlenip toplandıktan sonra Köroğlu müzesi'nde sergilenmesini istiyoruz. Bunların bilimsel araştırmaları olduğu gibi müzikle ilgili de araştırmaları var. Bizim istediğimiz çok ciddi bir Köroğlu filminin yapılması. Bunun senaryosunun oluşturulmasında da sizin yapacağız çalışmalar çok büyük önem taşıyacak."



Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Güricistan, Makedonya, Bulgaristan gibi 13 ülkeden 41 bilim adamı çalıştayda Köroğlu ile ilgili sunumlar yapacak.



- Bolu