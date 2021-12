4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'nin filmleri çevrim içi yayınlanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Balkon Film tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali filmleri, yüz yüze gösterimlerin ardından çevrim içi sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, bu yıl Hacı Bektaş-ı Veli anısına düzenlenen festivalde filmler, 10-12 Aralık tarihleri arasında dijital platform üzerinden gösterilecek.

4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'nde yer alan "Yarışma Kategorisi" ile "Kırk Yıllık Hatır", "İnsani Bakış", "Panorama" seçkilerindeki filmler "dostlukfilmfestivali.com" adresinden izlenebilecek.

Çevrim içi yayınlanacak filmler arasında bu yıl "En İyi Fim Ödülü" alan Amir Karami'nin "Death Locked Out", "Mansiyon Ödülleri" alan Hristo Smienov'un "Nina", Maryam Esmikhani'nin "Emergency" ve "Jüri Özel Ödülü" alan Sergi Marti Maltas'ın "The Bathtub"in yanı sıra "Kırk Yıllık Hatır" seçkisindeki Pierre-Loup Docteur'un "Go! Captain", Albena Puneva'nın "Snails", Leart Rama'nın "The Station", Mustafa Efelti'nin "Şero", "İnsani Bakış" seçkisindeki Nicola Piovesan'ın "Closed to the Light", David Del Aguila'nın "Martians", Murat Kılıç'ın "Koçber" ve "Panorama" seçkisinden ise Ozan Sertdemir'in "Teşekkürler Süpermen", Helene Rosselet-Ruiz ve Marie Rosselet-Ruiz'in "İbiza", Aliaksei Paluyan'ın "Lake of Happiness" ve Hana Bucalija'nın "Vera" filmleri yer alıyor.

Festivalde ayrıca "Hacı Bektaş-i Veli Dostluk Ödülü" alan Samgar Rakym'in "Street Poet", 1. Dostluk Kısa Film Festivali'nden birincilik ödülü alan Amir Gholami'nin "The Sea Swells", 2. Dostluk Kısa Film Festivali'nden birinciliği elde eden Tahsin Özmen'in "Pantor", 2. Dostluk Kısa Film Festivali'nden de üçüncülük kazanan Onur Yağız'ın "Toprak" filmleri ise "Özel Gösterim" bölümünde seyirciyle buluşacak filmler arasında bulunuyor.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet