Savunma Sanayii Müsteşarlığı Taktik ve Özel Amaçlı İnsansız Sistem Projeleri Müdürü Oğuz Özbal, insansız hava araçlarına (İHA) yapılacak yatırımların Türkiye için katma değer yaratan önemli bir ihracat kalemi olabileceğini belirtti.



Milli Savunma ile Ege üniversiteleri iş birliğinde düzenlenen "4. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi", İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Hava Teknik Okulları Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.



Kongrede sunum yapan Özbal, İHA'ların zor, tehlikeli ve uzun süren görevlerde kullanım açısından uygun olduğunu, insanlı sistemlere göre daha az maliyetiyle de ön plana çıktığını dile getirdi.



Geçen yılın verilerine göre 59 ülkede 661 firma tarafından 2 bin 20 çeşit İHA üretildiğini anlatan Özbal, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 9 ülke tarafından silahlı İHA üretimi yapıldığını ifade etti.



Bu araçların gelecekte daha yüksek hızlara ulaşacağına dikkati çeken Özbal, şöyle konuştu:



"21. yüzyılın sistemi olarak adlandırılan İHA sistemleri alanında Türkiye'nin havacılıkta lider olan ülkelerle aynı teknolojik seviyeye ulaşması, uluslararası pazarda rekabetçi, söz sahibi bir İHA sisteminin oluşması ve bunun sürdürülebilir kılınması gerekmektedir. Bu kapsamda insansız ve akıllı sistemlere yapılacak yatırımların ülkemiz için katma değer yaratan önemli bir ihracat kalemi olacağını değerlendiriyoruz. Bu nedenle uluslararası ihracat kısıtlamalarına tabi olanlar öncelikli olmak üzere kritik İHA alt sistemlerinin yerli alt yüklenicilerden tedarik edilmesi, İHA alt sistemlerine yönelik kritik kabiliyetlerin yurt içinde kazanılması hedefimizdir."



Savunma Sanayii Müsteşarlığı Uçak Daire Başkanlığı Danışmanı Şenol Uyumaz ise dünyadaki en büyük 100 savunma firması arasında Türkiye'den 3 şirketin bulunduğunu, yakın zamanda 2'sinin daha bu listeye girmesini beklediklerini söyledi.



"Bilim ve teknolojide söz sahibi olma kararlılığıyla çalışıyoruz"



Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tuğgeneral Celalettin Bacanlı, bünyesinde 4 harp ve 5 araştırma enstitüsü, 3 harp okulu ile 4 meslek yüksekokulu barındıran üniversitenin bilim ve teknolojide söz sahibi olma kararlılığıyla çalıştığını belirtti.



15 Temmuz darbe girişiminin yıkıcı sonuçları sonrası kısa sürede organizasyonunu tamamlayıp faaliyete geçen okulun 8 bin 350 öğrenci sayısına ulaştığını dile getiren Bacanlı, üniversitenin panel ve sempozyumlarla akademik etkinliğini de günden güne artırdığına işaret etti.



Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Metin ise Türkiye'de havayolu sektörünün dünyaya göre 3 kat büyüme gösterdiğine dikkati çekti.



Bunda yerlilik payının artırılması için üniversitelerin de aktif rol oynaması gerektiğini vurgulayan Metin, bu kapsamda üniversiteleri bünyesinde Havacılık Meslek Yüksekokulu kurulduğunu ifade etti.



Etkinliğe, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Hava Teknik Okulları Komutanı Hava Tuğgeneral Turan Toker ve askeri öğrenciler de katıldı.