4. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular 20 Eylül'e kadar devam edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

4. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular 20 Eylül'e kadar devam edecek

4. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular 20 Eylül'e kadar devam edecek
Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular sürüyor.

Başvuruların 20 Eylül'e kadar devam edeceği festival, bakanlığın yanı sıra Siirt Valiliği, Siirt Belediyesi, Siirt Üniversitesi, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Beyrut Film tarafından da destekleniyor.

Bu yıl ilk kez Siirt Yerel Hikayeleri Senaryo Yarışması'nın da yer alacağı festival, 4-8 Ekim'de düzenlenecek.

Baran Mayda'nın başkanı olduğu Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen, Prof. Dr. Yasin Aktay'ın onursal başkanı, Mahmut Baldemir'in ise direktörü olduğu festivalde, Türkiye'den ve dünyadan kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerdeki filmler yarışacak.

24 kısa film yarışacak

Siirt şehir merkezinin yanı sıra ilçelerinde de eş zamanlı gerçekleştirilecek 4. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde 24 kısa film yarışacak. 5 gün boyunca düzenlenecek senaryo, yönetmenlik oyunculuk ve kamera atölyelerinde deneyimli film üreticileri tecrübelerini aktaracak.

Birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin 500 lira ve üçüncüye 5 bin liralık ödül verilecek festivalde, Jüri Özel Ödülü ve İbrahim Hakkı Hz. Özel Ödülü de takdim edilecek. Siirt Yerel Hikayeleri Senaryo Yarışması'nın ödülü ise 5 bin lira olarak belirlendi.

Jüri başkanlığını yapımcı ve TÜRSAK Başkanı Cemal Okan'ın yapacağı festivalin ana jürisi Mine Çayıroğlu, Fikret Kuşkan, Eylem Kaftan, Murat Han, Prof. Dr. Nihat Şındak, Dr. Funda Masdar Kara, Prof. Dr. Uğur Çevik ve Mehmet Çalışkan'dan oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hande Yener Demet Akalın Serra Arıtürk Neslihan Atagül
Spor Balotelli Aytaç Kara Burak Elmas Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
4. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular 20 Eylül'e kadar devam edecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 12:02:13. #1.15#

title