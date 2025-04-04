4 NİSAN NE GÜNÜ: Tarihte bugün ne oldu? 4 Nisan tarihinde ne oldu?

4 Nisan tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 4 Nisan'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 4 Nisan tarihinde neler oldu? 4 Nisan dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 4 Nisan tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

4 NİSAN TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1581 - Francis Drake, dünya turunu tamamladı ve I. Elizabeth tarafından şövalyelikle ödüllendirildi.

1814 - Napolyon, tahtından ilk defa çekildi.

1905 - Hindistan'daki depremde, yaklaşık 20.000 kişi öldü.

1913 - Osmanlı İmparatorluğu'nda Kadınlar Dünyası adlı dergi kuruldu.

1929 - İstanbul'da düzenlenen Yerli Malı Kullanma ve Koruma Toplantısı'nda gençlik, yerli malı kullanmaya yemin etti.

1941 - Irak'ta eski Başbakan Reşid Ali Geylani, bir darbeyle iktidarı ele geçirdi.

1949 - NATO kuruldu. Washington'da ABD, Belçika, Danimarka, Fransa, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz, Kuzey Atlantik Paktı Örgütünün (NATO) kuruluşunu onaylayan antlaşmayı imzaladı.

4 NİSAN NE GÜNÜ

1951 - Necip Fazıl Kısakürek, kumar oynadığı gerekçesiyle 30 lira para cezasına çarptırıldı.

1953 - Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Dumlupınar denizaltısı, NATO tatbikatından dönerken Çanakkale Boğazı'nda İsveç gemisi Naboland'la çarpışarak battı; 81 Türk denizcisinin öldüğü bugün, "Deniz Şehitlerini Anma Günü" ilan edildi.

1960 - Senegal, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı.

1966 - Fransa'da NATO üslerine karşı çıkılınca, Türkiye'deki üslerin durumu gündeme getirildi. Başbakan Süleyman Demirel, "Türkiye'de ABD üssü yoktur, tesisi vardır" dedi.

1968 - NASA, Apollo Projesi kapsamında Apollo 6'yı uzaya fırlattı.

1968 - Martin Luther King Jr., Memphis'te öldürüldü.

Tarihte bugün ne oldu

1973 - 11 Eylül 2001'deki saldırılar sonucu yıkılan Dünya Ticaret Merkezi açıldı. Temelleri 1966'da atılan, inşaatına 1968'de başlanılan ve 37 milyon dolara mal olan binanın mimarı, Minuori Yamasaki idi.

1974 - Türk Hükûmeti, Yunan karasularının 12 mile çıkarılmasını kabul etmeyeceğini, Ege'nin bir Yunan gölü haline getirilmesinin söz konusu olamayacağını, diplomatik kanallarla Yunanistan'a bildirdi.

1975 - Microsoft şirketi, Bill Gates ve Paul Gardner Allen ortaklığında kuruldu.

1979 - Pakistan Başbakanı Zülfikar Ali Butto, asılarak idam edildi.

1983 - Challenger Uzay Mekiği ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

1985 - Balıkesir'de eğitim uçuşu yapan bir uçak, Marangozlar Sitesi'ne düştü. Uçağın iki pilotu ile 14 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı.

4 Nisan tarihinde ne oldu

2002 - PKK, birçok Avrupa ülkesinde yasaklanmasının ardından, adını KADEK (Kürdistan Demokrasi ve Özgürlük Kongresi) olarak değiştirdi.

2002 - Dicle Haber Ajansı kuruldu.

2010 - TRT'nin Arapça kanalı TRT El Arabia yayına başladı.

2017 - Suriye İç Savaşı sırasında İdlib kimyasal saldırısı gerçekleşti.

2023 - Finlandiya, NATO üyesi oldu.