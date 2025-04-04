4 NİSAN NE GÜNÜ: Tarihte bugün ne oldu? 4 Nisan tarihinde ne oldu?
4 Nisan tarihi, geçmişte pek çok önemli olaya tanıklık eden özel bir gündür. Siyasi, kültürel, bilimsel ve toplumsal alanlarda yaşanan çarpıcı dönüşümlere ev sahipliği yapan bu tarih, hem dünya tarihinde hem de Türkiye tarihinde önemli anlara şahitlik etmiştir. Peki, 4 Nisan ne günü olarak kutlanır? 4 Nisan'da ne oldu, hangi önemli olaylar yaşandı? Bugün ne günü? İşte, detaylar…
4 Nisan tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 4 Nisan'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 4 Nisan tarihinde neler oldu? 4 Nisan dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 4 Nisan tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…
4 NİSAN TARİHTE BUGÜN NE OLDU?
1581 - Francis Drake, dünya turunu tamamladı ve I. Elizabeth tarafından şövalyelikle ödüllendirildi.
1814 - Napolyon, tahtından ilk defa çekildi.
1905 - Hindistan'daki depremde, yaklaşık 20.000 kişi öldü.
1913 - Osmanlı İmparatorluğu'nda Kadınlar Dünyası adlı dergi kuruldu.
1929 - İstanbul'da düzenlenen Yerli Malı Kullanma ve Koruma Toplantısı'nda gençlik, yerli malı kullanmaya yemin etti.
1941 - Irak'ta eski Başbakan Reşid Ali Geylani, bir darbeyle iktidarı ele geçirdi.
1949 - NATO kuruldu. Washington'da ABD, Belçika, Danimarka, Fransa, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz, Kuzey Atlantik Paktı Örgütünün (NATO) kuruluşunu onaylayan antlaşmayı imzaladı.
1951 - Necip Fazıl Kısakürek, kumar oynadığı gerekçesiyle 30 lira para cezasına çarptırıldı.
1953 - Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Dumlupınar denizaltısı, NATO tatbikatından dönerken Çanakkale Boğazı'nda İsveç gemisi Naboland'la çarpışarak battı; 81 Türk denizcisinin öldüğü bugün, "Deniz Şehitlerini Anma Günü" ilan edildi.
1960 - Senegal, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı.
1966 - Fransa'da NATO üslerine karşı çıkılınca, Türkiye'deki üslerin durumu gündeme getirildi. Başbakan Süleyman Demirel, "Türkiye'de ABD üssü yoktur, tesisi vardır" dedi.
1968 - NASA, Apollo Projesi kapsamında Apollo 6'yı uzaya fırlattı.
1968 - Martin Luther King Jr., Memphis'te öldürüldü.
1973 - 11 Eylül 2001'deki saldırılar sonucu yıkılan Dünya Ticaret Merkezi açıldı. Temelleri 1966'da atılan, inşaatına 1968'de başlanılan ve 37 milyon dolara mal olan binanın mimarı, Minuori Yamasaki idi.
1974 - Türk Hükûmeti, Yunan karasularının 12 mile çıkarılmasını kabul etmeyeceğini, Ege'nin bir Yunan gölü haline getirilmesinin söz konusu olamayacağını, diplomatik kanallarla Yunanistan'a bildirdi.
1975 - Microsoft şirketi, Bill Gates ve Paul Gardner Allen ortaklığında kuruldu.
1979 - Pakistan Başbakanı Zülfikar Ali Butto, asılarak idam edildi.
1983 - Challenger Uzay Mekiği ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
1985 - Balıkesir'de eğitim uçuşu yapan bir uçak, Marangozlar Sitesi'ne düştü. Uçağın iki pilotu ile 14 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı.
2002 - PKK, birçok Avrupa ülkesinde yasaklanmasının ardından, adını KADEK (Kürdistan Demokrasi ve Özgürlük Kongresi) olarak değiştirdi.
2002 - Dicle Haber Ajansı kuruldu.
2010 - TRT'nin Arapça kanalı TRT El Arabia yayına başladı.
2017 - Suriye İç Savaşı sırasında İdlib kimyasal saldırısı gerçekleşti.
2023 - Finlandiya, NATO üyesi oldu.