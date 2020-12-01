4. Kadın ve Adalet Zirvesi başarıyla gerçekleştirildi
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4. Kadın ve Adalet Zirvesi başarıyla gerçekleştirildi

01.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:51
4. Kadın ve Adalet Zirvesi başarıyla gerçekleştirildi

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iş birliğinde düzenlenen 4. Kadın ve Adalet Zirvesi, 26-28 Kasım tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirildi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iş birliğinde düzenlenen 4. Kadın ve Adalet Zirvesi, 26-28 Kasım tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirildi.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, "Dijital Çağda İnsan Kalmak" temasıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iş birliği içinde düzenlenen 4. Kadın ve Adalet Zirvesi, bu yıl ilk kez online gerçekleştirildi.

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Zirvede dijital dünyanın toplum, aile, gündelik yaşam ve manevi değerlere etkisi masaya yatırıldı. Ana sponsorluğunu Ziraat Katılım, iletişim sponsorluğunu ise Turkcell'in yaptığı, 30'un üzerinde konuşmacının yer aldığı zirveyi binlerce kişi takip etti.

Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eski Eğitim, Kültür ve Turizm Bakanı, akademisyen ve Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışından önemli isimler konuşmalar yaptı.

Oturumlarda dijital dünyada karar alma, dijital çağ ve dini bilginin temsili, dijital dünyada dindarlık, dijital dünyaya uyum sürecinde çocuğun ihtiyaçlarının farkında olmak, dijital dünya gençlerinin özellikleri, ebeveynlik krizi, dijital kaygı, insan bilincinin sanat ve teknoloji ile yorumu, dijital çağda kadını güçlendirme, kadın ve annenin değişen rolleri, bilgi, manipülasyon, finans, dijital ödeme sistemleri ve fintech ekosistemi gibi konular ele alındı.

Zirve Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz Topluluğu'nun kapanış konseri ile son buldu.

4. Kadın ve Adalet Zirvesi'nin video kayıtlarına, www.kadinveadaletzirvesi.org ve KADEM YouTube hesaplarından ulaşılabilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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