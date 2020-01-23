39 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE
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39 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki 39 düzensiz göçmen yakalandı.

23.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:00
39 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

'nin ilçesinde yasa dışı yollardan 'ın 'na gitme hazırlığındaki 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korubaşı köyü Kuruçeşme mevkisinde yabancı bir grubun olduğu bilgisini aldı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, zeytinlikte 4'ü Senegal, 5'i Kongo ve 30'u Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 39 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE
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