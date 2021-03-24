350 gram pidenin fiyatı 3 lira 75 kuruş oldu
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350 gram pidenin fiyatı 3 lira 75 kuruş oldu

24.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:11
350 gram pidenin fiyatı 3 lira 75 kuruş oldu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Mart ayı Meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan yönetiminde gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Mart ayı Meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda, 350 gram sade pidenin fiyatı 3 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Dijital platformda gerçekleştiren toplantıda Şubat 2021 gelir gider bütçe izleme raporu ve mizanın ibrası görüşüldü. İlgili gündem maddeleri Meclis üyeleri tarafından oylanarak, kabul edildi.

TOBB'un 11 Şubat 2021 tarih 1400 sayılı yazısı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından oluşan ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) yürütülen NACE Çalışma Grubunca, Mesleklerin Gruplandırılması Rehberinde yer alan bazı kodlarda değişiklik yapıldığı bildirildi. Bununla birlikte faaliyet kodu güncellemesi konusunda Meclis konuyu değerlendirmiş olup rehbere yeni eklenen dört adet nace kodunun meslek gruplarına tanımlanmasına oybirliği ile karar verildi. Umat Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. sermaye artış payının ihtiyatlardan ödenmesi konulu maddeler Meclis tarafından değerlendirilip kabul edilirken aynı zamanda pide azami fiyat talebi de gündem maddesi olarak ele alındı. Değerlendirme sonucu 350 gram sade pidenin fiyatı 3 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Meclis toplantısında son gündem maddesi ise Çerkezköy TSO 2020 Faaliyet Raporu'nun sunulması oldu. Meclis tarafından değerlendirilmeye alınan tüm gündem maddeleri onaylanarak kabul edildi.

Faaliyet raporu meclise sunuldu

Çerkezköy TSO Meclis toplantısında Eğitim ve Kalite Sistem Yöneticisi Asude Çelen tarafından, 2020 yılı faaliyet raporu Meclise sunuldu. 2020 yılı Faaliyet Raporu'nun başlıca konularından biri; Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın ilk kez online olarak gerçekleştirilmesi ve tüm Oda/Borsalar genelinde tek online fuar olmasıydı. Bir diğer önemli ayrıntı ise Çerkezköy TSO'nun üyelerine ve birinci derecede yakınlarına indirimli olarak faydalanmaları adına önemli firmalarla yapmış oldukları "üye indirim protokolleri" oldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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