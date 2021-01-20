35 yıldır kuş kafesi üretiyor
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35 yıldır kuş kafesi üretiyor

20.01.2021 07:47 | Son Güncelleme: 20.01.2021 07:50
35 yıldır kuş kafesi üretiyor

ANTALYA'da bedensel engelli Sabri Cengiz (58), 35 yıl önce çok sevdiği kuşlarına kafes alacak parası olmayınca kafesi kendisi üretmeye başladı.

ANTALYA'da bedensel engelli Sabri Cengiz (58), 35 yıl önce çok sevdiği kuşlarına kafes alacak parası olmayınca kafesi kendisi üretmeye başladı. Cengiz 15 metrekarelik dükkanında o günden beri ürettiği kafesleri 50 ila 75 lira arasında değişen fiyatlarla satarak geçimini sağlıyor.

Antalya'da oturan Sabri Cengiz, 1 yaşındayken ateşli hastalık geçirdi ve belden aşağısı felç oldu. Bacaklarını kullanamayan Cengiz, çocukluğunda saka kuşlarına ilgi duymaya başladı. Kuş sevgisinin hayata bağladığı Cengiz, zamanının büyük kısmını onlarla geçirdi. Farklı işlerde çalışıp biriktirdiği paralarla kuşlarına kafes alan Cengiz, parasız kalınca kendisi kafes yapmaya başladı.

ZANAATKARLIKTAN GEÇİMİNİ SAĞLIYORTamamen el işçiliğiyle ürettiği ahşap kafeslerin satıldığını gören Sabri Cengiz, zamanının büyük kısmını bu işe ayırdı. 35 yıldır her gün kafes yapmak için 15 metrekarelik dükkanına gelen Cengiz, tek tek delikler açtığı ahşaplara telleri büyük titizlikle geçiriyor. 12 saatte 1 adet kafes üreten Cengiz, bunları 50 ile 75 lira arasında değişen fiyatlarla satarak geçimini sağlıyor.ESKİSİ KADAR İLGİ YOK

Ürettiği kafeslerin yalnızca saka kuşlarına uygun olduğunu, sakaların metal kafesleri sevmediğini anlatan Sabri Cengiz, kafeste kuş beslemenin de artık eskisi kadar ilgi görmediğini söyledi. 35 yıldır geçimini sağlamak için kafes ürettiğini anlatan Cengiz, "Kuşlara tutkum nedeniyle kafes alırdım. Ancak bir gün param olmadı ve kafes alamadım. Kendi kafesimi kendim yaptım. Arkadaşlarım 'Satalım mı?' dedi. Kafesi sattık, baktım ilgi de var. Sonra kafes üretmeye başladım. 35 yıl geçmiş üzerinden. Geçimimi bu işle sağlar oldum" dedi.


35 yıldır kuş kafesi üretiyor
35 yıldır kuş kafesi üretiyor
35 yıldır kuş kafesi üretiyor
35 yıldır kuş kafesi üretiyor
35 yıldır kuş kafesi üretiyor
35 yıldır kuş kafesi üretiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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