30 yaş üzeri vatandaşlar, yarından itibaren Kovid-19 aşı randevularını alabilecek
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30 yaş üzeri vatandaşlar, yarından itibaren Kovid-19 aşı randevularını alabilecek

30 yaş üzeri vatandaşlar, yarından itibaren Kovid-19 aşı randevularını alabilecek
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 yaş üstü kişilerin yarından itibaren Kovid-19 aşı randevularını alabileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 yaş üstü kişilerin yarından itibaren Kovid-19 aşı randevularını alabileceğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından, "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler." bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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