30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 15:06

Bartın Valisi Sinan Güner ve protokol üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güner, mesajında, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 97. yıl dönümünün milletçe birlik ve beraberlik içerisinde kutlandığını belirtti.

Güner, mesajında şunları kaydetti:

"Bu zafer, aziz milletimize aydınlık bir geleceğe ulaşma yolunda önemli hamleleri hayata geçirme moral ve gücünü vermiştir. Cumhuriyetin ilanının ardından hızla ilerleme ve gelişme yolunda adımlar atılmaya başlanmıştır. Ecdadımız bizlere vatan ve bayrak sevgisini, kahramanlık ve cesareti kutsal bir miras olarak bırakmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaynak: AA