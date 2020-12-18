3 yılda 340 bin ceviz fidanı toprakla buluşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

3 yılda 340 bin ceviz fidanı toprakla buluşacak

18.12.2020 13:30 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:33
3 yılda 340 bin ceviz fidanı toprakla buluşacak

'Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi' kapsamında fidan dağıtımı ilçelerde devam etti.

'Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi' kapsamında fidan dağıtımı ilçelerde devam etti. 2017 yılında başlatılan projeyle Denizli'de toplamda 340 bin ceviz fidanı toprakla buluşacak.

Denizli'nin Türkiye'de ceviz üretiminde ilk sırayı alması, cevizde dışa bağımlığının azaltılması ve Denizlili üreticilerin gelirinin artırılması amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve işbirliğiyle hayata geçirilen 'Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi' kapsamında bu yıl planlanan 40 bin ceviz fidanının dağıtımı ilçelerde devam etti. Çameli, Kale ve Tavas ilçelerinde başlayan ceviz fidanı dağıtımı Acıpayam, Serinhisar, Beyağaç, Çal, Bekilli, Çivril, Baklan, Buldan, Babadağ, Çardak ve Bozkurt ilçelerinde yapıldı. Denizli'nin Türkiye'de ceviz üretiminde ilk sırayı alması, cevizde dışa bağımlığının azaltılması ve üreticilerin gelirinin artırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında 2017'den bugüne dek 300 bin adet ceviz fidanı toprakla buluştu. Bu yılla birlikte Denizli'de toplamda 340 bin ceviz fidan toprakla buluşması sağlanacak.

"Her zaman üreticilerimizin yanındayız"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilere ve üreticilere her zaman destek vermeye ve yanlarında olmaya devam ettiklerini belirtti. Başkan Osman Zolan, şunları kaydetti: "Amacımız şehrimizde atıl bir toprak kalmasın. Çiftçimize, üreticimize her zaman destek verdik. Bugüne dek üreticilerimize sulama boruları, mısır silaj makineleri, süt soğutma ve su tankı, ceviz soyma makineleri, buğday eleme makineleri hibe edip, sulama birliklerine destek verdik. Çiftçilerimizin üretimini artırarak hayatlarını kolaylaştıracak işlerin altına imza attık. İnşallah şehrimiz tarımsal anlamda da parmakla gösterilen kentlerden biri olmaya devam edecek." - DENİZLİ

3 yılda 340 bin ceviz fidanı toprakla buluşacak
3 yılda 340 bin ceviz fidanı toprakla buluşacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin İrem Derici Gülben Ergen Acun Ilıcalı Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Pierre Webo Sergen Yalçın Ümit Şamiloğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler Mhp Türk Kredi Karar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 3 yılda 340 bin ceviz fidanı toprakla buluşacak | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 13:34:54. #1.15#
title