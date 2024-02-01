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Zonguldak'ta Gece Saatlerinde Meydana Gelen Kaza Sonrası Gaz Sızıntısı Panik Yarattı

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Zonguldak'ta gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı ve doğal gaz kutusu zarar gördü. Gaz sızıntısı nedeniyle çevrede panik yaşandı. Yetkililerin müdahalesiyle sızıntı durduruldu.

Zonguldak'ta gece saatlerinde iki aracın çarpıştığı kaza sonrası doğal gaz kutusu zarar gördü. Gaz sızıntısı üzerine panik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Üniversite Caddesi üzerinde yaşandı. İddialara göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 AAG 800 plakalı Ford marka otomobil, park halinde bulunan 81 BP 801 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada yol kenarındaki doğal gaz kutusu da hasar alınca çevrede gaz sızıntısı yaşandı. Vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz firmasına ait yetkililer sevk edildi. Trafik bir müddet kesilirken ekipler sızıntıyı yaptıkları çalışma ile durdurdu. Yol yeniden trafiğe açıldı. Kazaya karışan Ford marka otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Ford İtfaiye Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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