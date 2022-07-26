Zonguldak merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Haberler

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Zonguldak merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Zonguldak merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Zonguldak merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheliden 8'i yakalandı.

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Zonguldak merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheliden 8'i yakalandı.

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Zonguldak Merkez, Kozlu, Ereğli, Çaycuma, Gökçebey ile Aksaray, Bursa ve İstanbul'da FETÖ/PDY üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde aranan 9 şüpheliden 8'i yakalandı. Firari olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, yakalanan 8 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Savcılığı Cumhuriyet Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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